Une tortue de 5 kg, retrouvée figée de froid sur une plage de Cape Cod, renaît après sept mois de soins. Sa balise satellite révèle déjà où elle nage aujourd'hui.

La foule rassemblée sur la plage, devant le New York Aquarium, scandait le nom de la tortue tandis que l'animal, environ 5 kg sur la balance, avançait vers l'eau le 23 juillet 2026. Cette tortue de Kemp, espèce menacée, venait de passer sept mois en réhabilitation. Elle repartait enfin vers le large.

Des pancartes faites maison accompagnaient son départ. Des enfants inscrits à la colonie de vacances de l'aquarium s'étaient joints aux agents de conservation et aux élus venus assister à la scène. Pancake a regagné l'océan avec assurance à heure de l'Est.

Quelques mois plus tôt, l'histoire commençait très différemment. Le 22 novembre 2025, la Massachusetts Audubon Society retrouvait la tortue sur Duck Harbor Beach, à Wellfleet, dans Cape Cod. Faible et inactive, Pancake souffrait d'un cold stunning, une torpeur provoquée par une eau devenue trop froide, qui ralentit la circulation sanguine et prive l'animal de sa capacité à nager.

Après un triage d'urgence au New England Aquarium, elle a été transférée le 3 décembre 2025 vers les installations de l'Atlantic Marine Conservation Society (AMSEAS), à Westhampton Beach.

De la torpeur à la nage vigoureuse

Sept mois de soins plus tard, la tortue mangeait avec appétit crevettes et palourdes, et nageait avec assurance. Ces signes ont convaincu les équipes qu'elle était prête à repartir. Âgée de deux à cinq ans, Pancake reste de sexe inconnu : déterminer le sexe aurait nécessité une prise de sang, jugée inutile pour sa réhabilitation.

Rob DiGiovanni, biologiste marin à l'AMSEAS, a détaillé le protocole suivi dans un entretien à N.J. Burkett, de WABC-TV. Il a résumé que Pancake se portait vraiment bien, avant d'évoquer le moment venu pour eux de la relâcher dans la nature pour qu'elle s'en sorte bien là-bas.

Avant son départ, les spécialistes ont fixé sur sa carapace une balise satellite, capable de fonctionner jusqu'à 90 jours et de transmettre sa position en temps réel. Depuis sa relâche, Pancake a été repérée dans les baies de la South Shore Estuary Reserve, au large de Long Island, puis plus au sud, du côté de Sandy Hook, dans le New Jersey.

Maia Austin, chercheuse postdoctorale au programme New York Bight de la Wildlife Conservation Society, a évoqué dans un entretien à Popular Science l'espoir de la voir se nourrir, puis, espérons-le, poursuivre sa migration de retour vers le Golfe plus tard dans la saison.

La tortue de Kemp est la plus petite espèce de tortue marine au monde. À l'âge adulte, elle peut peser entre 70 et 100 livres (environ 32 à 45 kg) pour environ deux pieds de long. Des dizaines de milliers de femelles nidifiaient autrefois le long du golfe du Mexique, avant un effondrement spectaculaire de la population entre la fin des années 1940 et le milieu des années 1980, lié à la collecte des œufs, à la chasse et aux prises accidentelles dans les engins de pêche.

En 1985, il restait moins de 250 femelles nidifiantes. L'espèce s'est redressée depuis, sans suffire à la sortir du statut d'espèce en danger critique d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Maia Austin y voit une réussite collective. Elle a expliqué à Popular Science qu'elles représentent une grande réussite en matière de conservation, dans la mesure où elles ont connu un effondrement majeur de leur population dans les années 1970, et que grâce à de nombreux efforts internationaux de conservation, l'espèce se redresse vraiment.

Pour Aaron Gouveia, porte-parole de la Massachusetts Audubon Society, qui a recueilli Pancake sur la plage de Wellfleet, ce genre de sauvetage reste le cœur du métier. Il a confié à Liesel Nygard, de MassLive, que c'est la belle part de ce qu'ils font quand ils trouvent ces tortues sur les plages de Cape Cod, et que c'est pour ça qu'ils font ce travail, et que c'est tout simplement formidable.