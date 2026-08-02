Vinaigre et bicarbonate contre le calcaire : une astuce virale mais totalement inefficace selon un chimiste. L'alternative qui dissout vraiment le tartre existe, et elle est déjà dans vos placards.

Nathan Kilah, professeur titulaire de chimie à l'université de Tasmanie, qualifie dans un article pour The Conversation le fameux mélange vinaigre-bicarbonate censé venir à bout du tartre sur les pommes de douche d'effet placebo visuel.

Selon lui, cette astuce largement relayée sur les réseaux sociaux repose sur une réaction chimique qui n'a rien à voir avec un nettoyage efficace. Le vinaigre, un acide, et le bicarbonate, une base, se neutralisent mutuellement dès qu'ils entrent en contact.

La réaction produit de l'eau, de l'acétate de sodium et du dioxyde de carbone gazeux, ce qui explique l'effervescence spectaculaire qu'on observe en mélangeant les deux produits. Mais cette mousse, aussi impressionnante soit-elle, ne dissout pas les incrustations avec l'efficacité promise en ligne.

Kilah conseille plutôt d'utiliser les deux produits séparément : le vinaigre pour dissoudre les dépôts minéraux du calcaire, dans une douche ou une bouilloire, et le bicarbonate de sodium comme abrasif doux ou pour décomposer certaines saletés.

Le calcium piégé par l'acide citrique

Le calcaire qui obstrue les pommes de douche est l'un des problèmes les plus courants dans les foyers. Avec le temps, les minéraux présents dans l'eau, calcium et magnésium en tête, s'accumulent dans les petits orifices du cabezal. Le débit diminue, la sortie d'eau devient irrégulière, et plus l'eau est dure, plus l'obstruction est rapide.

Ce tartre est principalement composé de carbonate de calcium. Pour le détruire sans abîmer les finitions en plastique, chrome ou nickel du pommeau, il faut un agent capable de rompre les liaisons du calcium sans corroder les surfaces. C'est là qu'intervient l'acide citrique, un composé au fort pouvoir chélatant : il piège les ions calcium et magnésium et transforme le tartre solide en citrate de calcium, un sel entièrement soluble dans l'eau qui se détache sans effort.

Contrairement au vinaigre, il n'émet pas de vapeurs gênantes et laisse les buses complètement dégagées. On le trouve facilement dans les commerces spécialisés, quincailleries ou magasins de produits de nettoyage.

Comment procéder

La méthode tient en quelques gestes simples. Il faut dissoudre deux à trois cuillères à soupe d'acide citrique dans un récipient rempli d'eau tiède, puis démonter la tête de la douche si le modèle le permet. La pièce doit ensuite tremper entre 30 minutes et une heure dans la solution.

Une vieille brosse à dents suffit ensuite à retirer les résidus de calcaire les plus tenaces, en insistant sur les orifices bouchés. Un rinçage abondant à l'eau est nécessaire avant de réinstaller le pommeau, et faire couler l'eau chaude permet d'éliminer les résidus restés à l'intérieur de la tuyauterie.