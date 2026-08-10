Un jeu de cartes en rupture de stock à plusieurs reprises, plus de 6 000 exemplaires vendus en un mois, une note de 4,8 sur 5... Qu'est-ce qui rend Flip 7 si addictif cet été ?

Trois jeux de cartes d'ambiance voient leurs ventes progresser fortement sur Amazon durant l'été 2026 : Flip 7, Mouton Mouton et Crack List, constate Paris Match.

En tête de ce trio, Flip 7 s'est écoulé à plus de 6 000 exemplaires sur la plateforme en juillet. Édité par la maison lyonnaise Catch Up Games et venu des États-Unis, ce jeu a connu plusieurs semaines de rupture de stock avant de revenir en rayon.

Il affiche une note de 4,8 sur 5 sur Amazon, où il est vendu 13,50 euros, soit une réduction de 10 % par rapport à son prix habituel, pour un temps limité selon la plateforme.

Le principe tient en une règle simple : à chaque tour, le joueur choisit d'accepter une nouvelle carte ou de s'arrêter. S'il tombe sur un numéro qu'il possède déjà, il est éjecté de la manche et repart à zéro. L'objectif est de cumuler le plus de points possible en misant sur la valeur des cartes accumulées, un mécanisme de prise de risque que l'on peut rapprocher du principe du Yam's.

Les parties, prévues pour des joueurs à partir de 8 ans réunis de trois à six, ne dépassent généralement pas 20 minutes.

Ce succès a débordé des salons familiaux : le jeu s'est fait une place sur les réseaux sociaux et sur des plateformes de streaming comme Twitch et YouTube, au point qu'une version alternative baptisée Vengeance, avec des cartes à effets, a vu le jour pour prolonger l'engouement.

Mouton Mouton et Crack List complètent le trio

Derrière Flip 7, Mouton Mouton signe également un bon mois de juillet, avec plus de 5 000 exemplaires vendus sur Amazon. Édité par ATM Gaming et affiché à 17,95 euros, ce jeu mise sur la complicité entre les joueurs, invités à compléter des phrases ou répondre à des thèmes en essayant de penser comme leurs coéquipiers. Il se joue de trois à neuf personnes, à partir de 12 ans.

Crack List ferme la marche avec plus de 2 000 exemplaires vendus, pour un prix de 17,79 euros. Le jeu reprend l'esprit du petit bac, mais en version cartes : chacun doit répondre à des catégories avec les lettres disponibles, tout en gérant des cartes spéciales qui viennent perturber le déroulement de la partie. Il se pratique de deux à huit joueurs, à partir de 10 ans.

Ces trois jeux partagent un même format court et convivial, pensé pour rassembler rapidement plusieurs joueurs autour d'une table, que ce soit après une baignade ou lors d'une soirée en famille.