Bouteilles congelées : vraie astuce contre la chaleur ou légende urbaine ? La réponse dépend d'un seuil précis, 35°C, que peu de Français connaissent.

Une bouteille de glace absorbe de la chaleur en fondant, c'est un fait physique. Mais sa réserve de froid reste dérisoire face à la masse d'une pièce entière et de ses murs. Quelques bouteilles posées ici ou là ne climatisent pas une chambre et ne font baisser la température de plusieurs degrés nulle part dans le logement.

L'astuce, popularisée comme venant du sud de l'Espagne et relayée jusqu'au Mexique, circule chaque été sur les réseaux. Elle promet un rafraîchissement quasi gratuit. La réalité est plus modeste.

Un effet réel, mais concentré autour de la glace

Le principe repose sur la convection naturelle. Au contact d'une bouteille glacée placée en hauteur, l'air ambiant se refroidit, devient plus dense et descend vers le sol, pendant que l'air chaud remonte pour être refroidi à son tour, explique le journal Charente Libre. Ce cycle existe bel et bien, mais il reste lent et son rayon d'action se limite au voisinage immédiat de la glace.

La version la plus efficace associe les bouteilles à un ventilateur : posées dans une bassine devant le flux d'air, elles refroidissent l'air soufflé plutôt que de simplement le brasser. Le dispositif fonctionne surtout dans une petite pièce fermée, à condition d'avoir bloqué le soleil dans la journée.

Sans ventilateur, l'effet est encore plus faible et ne se ressent qu'à quelques dizaines de centimètres des bouteilles. Dans les deux cas, l'idée qu'un tel dispositif rafraîchirait une pièce entière en une nuit ne tient pas.

Le mode d'emploi reste simple : remplir des bouteilles en plastique aux trois quarts, jamais à ras bord, pour éviter qu'elles n'éclatent en gelant. Une fois la glace prise, on les installe en hauteur avec un récipient dessous pour recueillir la condensation.

Au-delà de 35°C, le ventilateur devient contre-productif

Le couplage bouteille-ventilateur a une limite que la glace ne résout pas. En dessous de 32°C dans la pièce, le ventilateur aide effectivement à rafraîchir. Au-delà de 35°C, l'Assurance Maladie, Santé publique France et l'OMS considèrent qu'il devient inefficace, voire contre-productif.

Passé ce seuil, l'air brassé, plus chaud que la peau, accélère les pertes en eau sans refroidir le corps. Le risque est réel pour les personnes âgées. Les bouteilles congelées abaissent un peu la température de l'air soufflé, mais elles ne suppriment pas cette limite. Au-delà de 35°C, mieux vaut humidifier régulièrement la peau et la nuque, boire sans attendre la soif, et rejoindre quelques heures un lieu rafraîchi.

Les gestes diurnes font souvent plus que n'importe quelle astuce de dernière minute :

fermer volets et rideaux dès que le soleil frappe, aérer tôt le matin ou tard le soir, limiter l'usage du four et des plaques de cuisson.

Créer un courant d'air quand la température extérieure baisse reste très efficace, un ventilateur placé près d'une fenêtre pour expulser l'air chaud, à condition que l'air du dehors soit réellement plus frais. En pleine journée de canicule, ouvrir en grand fait au contraire entrer la chaleur.

Pour la nuit, quelques précautions s'imposent. Deux jeux de bouteilles permettent d'alterner, et le dispositif gagne à rester dans la seule pièce où l'on dort, porte fermée, pour concentrer la fraîcheur. Une bassine large ou une serviette épaisse sous les bouteilles évite les dégâts, car la condensation finit toujours par couler.

Le ventilateur ne doit pas souffler vers le visage toute la nuit, au risque de dessécher la gorge et les yeux, et jamais en continu sur un bébé ou une personne fragile.