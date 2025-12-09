Orange ne surprend pas souvent avec des annonces aussi favorables, mais cette fois, les abonnés à l’ancienne offre Livebox Zen Fibre reçoivent une amélioration inattendue. L’opérateur augmente les débits… sans changer les tarifs. Une bonne nouvelle pour ceux qui n’avaient aucune intention de migrer vers une formule plus récente.

Un débit doublé en téléchargement sur Orange

Le débit descendant passe désormais de 1 Gb/s à 2 Gb/s. C’est la limite maximale supportée par la Livebox 5, toujours livrée avec cette offre. Le Wi-Fi 5 et les ports Ethernet limités à 1 Gb/s brideront naturellement l’expérience en usage individuel, mais ce surplus peut faire la différence dans un foyer où plusieurs appareils sont connectés en même temps.

Le débit montant d'une box Orange grimpe lui aussi légèrement, de 700 Mb/s à 800 Mb/s. Ce gain reste modeste, mais il pourra intéresser ceux qui envoient régulièrement des fichiers lourds dans le cloud. Avec ces nouveaux débits, la Zen Fibre se retrouve au niveau de la Livebox Fibre, l’offre aujourd’hui mise en avant par l’opérateur. La différence ? Le prix, toujours inférieur pour les abonnés restés sur l'ancienne formule. Orange leur accorde donc un avantage inattendu, même si l’objectif peut aussi être d’éviter qu’ils passent chez un concurrent. Bonne nouvelle : aucune intervention n’est nécessaire. La mise à jour est automatique et ne modifie pas le montant de l’abonnement.

Un geste appréciable, mais sans doute stratégique

Ce coup de pouce reste positif pour les abonnés Orange, même s’il a probablement une dimension commerciale. Dans un marché où les hausses de prix sont fréquentes, conserver les clients existants devient aussi important qu’en conquérir de nouveaux. Quoi qu’il en soit, les utilisateurs de la Livebox Zen Fibre bénéficient enfin d’un vrai rafraîchissement technique… et gratuitement.

Cette décision montre aussi que les opérateurs peuvent, quand ils le souhaitent, améliorer les conditions d’un abonnement sans imposer une migration coûteuse. Beaucoup d'utilisateurs regrettent que ces gestes restent marginaux, surtout à une période où les offres fibre deviennent de plus en plus segmentées et où les tarifs grimpent régulièrement. En améliorant la Zen Fibre, Orange rappelle qu’il est encore possible de valoriser une base d’abonnés fidèle sans les pousser vers des forfaits plus chers. Cette initiative pourrait même donner des idées à d’autres FAI, qui cherchent eux aussi à conserver leurs clients face à une concurrence toujours plus agressive.

Source : Orange