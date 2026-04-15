Des géologues auraient découvert la plus grosse mine d'or du monde, un « dépôt supergéant » d'une valeur de 70 milliards de dollars, sous la surface de la Chine.

Un gisement de minerai d'or découvert en Chine annoncé non pas comme gigantesque, mais « supergéant » a suscité beaucoup d'excitation au sein de la communauté des géologues, notamment du côté des experts chinois. Selon eux, il pourrait même s'agir du plus grand gisement de métal précieux et pas seulement du célèbre minerai existant à ce jour sur Terre.

La plus grosse mine d'or du monde sous la Chine ?

Des scientifiques chinois ont découvert un gisement d'or « supergéant » de haute qualité, à proximité de plusieurs mines d'or existantes dans le pays. Cette immense réserve, qui pourrait constituer le plus grand gisement de ce précieux minerai jamais vu sur Terre, vaudrait plusieurs milliards de dollars et a fait grimper le cours mondial de l'or à des niveaux quasi records.

Ce nouveau gisement a fait l'objet d'une découverte dans le champ aurifère de Wangu, au nord-est de la province du Hunan, ont annoncé des représentants du Bureau géologique de la province du Hunan (GBHP) aux médias d'État chinois. Les chercheurs ont mis au jour plus de 40 filons aurifères, contenant environ 300 tonnes d'or, jusqu'à une profondeur de 2 000 mètres.

Cependant, grâce à des modélisations informatiques 3D, des experts miniers estiment qu'un gisement d'or de 1 100 tonnes (1 000 tonnes métriques) – soit environ huit fois le poids de la Statue de la Liberté – pourrait se trouver à une profondeur de 3 000 mètres. Si cette hypothèse se confirme, le gisement vaudrait environ 600 milliards de yuans (83 milliards de dollars).

© China Daily

Une découverte qui pourrait tout changer pour le reste du monde ?

Les autorités ont révélé que la teneur maximale du nouveau gisement était de 138 grammes d'or par tonne de minerai, un taux relativement élevé comparé à la plupart des autres mines d'or du monde. « De nombreuses carottes de roche prélevées par forage ont révélé la présence d'or visible », a déclaré Chen Rulin, expert en prospection minière chez GBHP, aux médias d'État.

D'autres quantités ont également été découvertes lors de forages d'essai effectués en périphérie du nouveau site, ce qui laisse penser à l'existence d'autres gisements importants qui pourraient être exploités ultérieurement, selon les experts.

En 2022, les plus importantes réserves d'or connues sur Terre se trouvaient dans la mine de South Deep en Afrique du Sud, qui contenait environ 1 025 tonnes (930 tonnes métriques), selon Mining Technology. Ce nouveau gisement pourrait donc constituer le plus important stock naturel connu sur la planète. L'annonce de cette découverte a provoqué une onde de choc dans le secteur minier et l'économie mondiale. Le prix de l'or a bondi à environ 2 700 dollars l'once (95 240 dollars le kilogramme).

À noter que la Chine est déjà le premier producteur d'or au monde, représentant environ 10 % de la production mondiale, mais en consomme plus qu'elle n'en produit. Ce nouveau gisement pourrait contribuer à atténuer ce problème, mais ne le résoudra pas entièrement. Au rythme de consommation actuel, la totalité du gisement ne suffirait à couvrir les besoins du pays que pendant environ 1,4 an.