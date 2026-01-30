Dans le dernier segment SBS inclus dans le volume 113, Eiichiro Oda a profité de sa traditionnelle séance de questions-réponses pour apporter plusieurs précisions sur l’univers de sa série. Parmi elles, une clarification concernant la manière dont le temps est mesuré dans le monde de One Piece. L’auteur confirme en effet l’existence de deux calendriers distincts. Le Tenreki, ou calendrier céleste, principalement utilisé par les habitants des îles célestes, et le Kaienreki, ou calendrier du cercle maritime, en vigueur sur les mers. Dit comme ça, cela peut paraître anodin, mais cette double temporalité permet surtout de lever certaines incohérences chronologiques relevées depuis longtemps par les lecteurs. Mais alors que cela devait être la révélation qui alimente le plus les discussions au sein de la communauté One Piece, c’est un autre passage de SBS qui a ravivé un long débat.

Une théorie confirmée par le créateur du manga

Dans ce même tome, Oda a confirmé une théorie persistante quant à l’identité des parents de Franky, de son vrai nom Cutty Flam. Pour rappel, le charpentier de l’équipage au Chapeau de Paille a été abandonné enfant par des pirates, avant d’être recueilli par Tom et la troupe de Water 7. Beaucoup de fans de One Piece spéculaient alors que le père du cyborg ne serait autre que Queen, ancien bras droit de Kaido, tant les dates issues des Vivre Cards, qui référencent toutes sortes d’informations importantes (date de naissance, d’abandon, d’adoption, etc.), correspondaient. Interrogé directement sur le sujet, Oda répond avec son humour habituel, sans jamais livrer de confirmation explicite. Mais aux yeux de nombreux lecteurs de One Piece, cette pirouette traditionnelle valide cette théorie.

Ah bon sang… Il doit sûrement parler du fait que dans le Vivre Card, l'année de naissance de l'enfant de Queen est exactement la même que celle de Franky. Et en plus, l'année où Queen a abandonné son enfant est exactement la même que celle où Franky a été recueilli par Tom ! Ce serait bizarre que les lecteurs sachent des choses que même les personnages eux-mêmes ignorent, alors je vais devoir dissimuler la vérité… ! C-c-c-c'est p-p-pas du tout le c-c-cas ! (transpire) Eiichiro Oda, dans le SBS du volume 113

Queen et Franky

One Piece tombe dans le cliché ?

Cette révélation ravive de vieux débats sur la théorie des « nepo babies », autrement dit que le manga multiplie les liens familiaux prestigieux au sein de l’équipage et de personnages secondaires. Luffy est l’héritier d’une lignée exceptionnelle, Barbe Noire est le descendant d’un des plus grands pirates de sa génération, Sanji, Usopp et Zoro sont tous les trois issus de familles aux noms prestigieux. Même Brook semble être lié à l’un des Dragons Célestes, si l’on se fie aux derniers chapitres de One Piece. Pour l’instant, seuls Jinbe, Chopper et Nami échappent à ce gimmick. Si le sujet fait beaucoup rire et est à l’origine de nombreux memes, il démontre aussi un changement qui use peu à peu certains fans.

A ses débuts, le manga One Piece avait pris soin d’éviter de présenter ses personnages comme des « élus », destinés à accomplir de grandes choses grâce à leur lignée. Cela a depuis complètement été bouleversé par la révélation du Fruit du Démon de Luffy, intimement lié à Nika, légende du monde de One Piece. Forcément une partie des fans se demande si leur protagoniste, jusque-là défini par son travail et sa détermination, n’était pas en réalité destiné à être exceptionnel dès le départ. Après 25 ans de retenue, Eiichiro Oda semble plus que jamais prêt à embrasser pleinement l’un des tropes les plus anciens de l’univers des mangas.

Source : Eiichiro Oda via Library of Ohara