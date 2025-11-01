Contre toute attente, One Piece cède sa place de leader à une série phénomène qui explose tout sur son passage depuis son lancement. Le roi, ce n'est plus lui.

Il cède sa couronne en 2025. À la surprise de tous, l'anime One Piece flanche face à un nouveau venu dans le paysage audiovisuel. Éternel numéro 1, il est contraint de s'imposer compte tenu de l'engouement féroce que suscite ce rival venu de Corée du Sud chez les otakus. Quel est donc cette série qui fait fureur depuis deux ans ? Vous en avez certainement entendu parler, si vous n'avez pas déjà dévoré l'intégralité des épisodes.

One Piece battu sur un point précis par un anime qui cartonne

C'est du côté de Crunchyroll que le duel s'est tenu. La plateforme spécialisée dans la japanimation et les productions venues d'Asie orientale est un bon indicateur pour jauger la popularité d'une série. Ses Awards sont par exemple l'occasion de récompenser créations qui se démarquent. Cependant, on peut apprécier plus directement l'intérêt du public pour une production directement depuis le catalogue. Or, un de ses titres événements a mis une véritable vitesse à One Piece cette année.

Solo Leveling, l'adaptation des romans et webtoons éponyme, est un carton phénomène sur Crunchyroll. En seulement deux saisons et 26 épisodes, la série s'est imposée comme une incontournable de la plateforme, devant One Piece même. De fait, elle a dépassé en 2025 le nombre d'évaluations reçues par l'œuvre d'Oda sur la plateforme, devenant son titre le plus noté. Une belle prouesse pour celui qui a reçu le titre d'« Anime de l'année » aux Awards de la plateforme.

Au moment d'écrire ces lignes, Solo Leveling compte plus de 887 100 évaluations pour une moyenne de 4,9 / 5. De son côté, One Piece est grimpé à “seulement” 723 900 notations, avec une moyenne de 4,8 / 5. La rivalité entre les deux titres en outre très affirmée au sein des spectateurs puisque les deux séries comptaient chacun autour de 594 500 évaluations en mars dernier. Les fanbases semblent s'être lancées pour défi de faire remonter ou présever leur titre de cœur à la première place sur Crunchyroll.

© Shunsuke Nakashige et Chugong / A-1 Pictures.

Solo Leveling est-il vraiment plus fort ?

Il faut quand même relativiser ces chiffres. La montée de Solo Leveling sur Crunchyroll s'inscrit aussi dans une époque. Les systèmes de notation ont surtout gagné en popularité ces dernières années. Dès lors, rien d'étonnant à ce que les titres les plus récents en profitent davantage, d'autant plus face à une série historique comme One Piece qui est diffusée depuis 26 ans à la télévision.

Qui plus est, il est bon de souligner que le nombre d'évaluations n'est pas un indicateur d'audience. Nous pourrions même l'opposer à la moyenne générale des œuvres. Sur Crunchyroll, c'est par exemple Frieren qui devenait l'anime le mieux noté de tous les temps en 2024, devant Solo Leveling et One Piece, donc.

Enfin, One Piece reste largement en tête sur le marché du manga. C'est tout bonnement l'œuvre la plus vendue au monde dans ce secteur. Elle parvient même à rivaliser avec les plus gros comics des États-Unis, ayant dépassé les ventes de Batman en 2022 et s'approchant doucement des chiffres de Superman. Solo Leveling a encore fort à faire de ce côté-là pour dépasser son maître.

© Eiichiro Oda / Shueisha et Toei Animation.