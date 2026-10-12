Masques à oxygène, chute de 8 000 mètres en plein vol, panique à bord. Un passager raconte les minutes de terreur vécues au-dessus de l'Irlande, et ce que les pilotes ont vraiment fait pour sauver la situation.

Un vol de British Airways a dû faire demi-tour en urgence vers l'aéroport d'Heathrow, à Londres, le lundi 5 octobre 2026. L'appareil a brutalement perdu 28 000 pieds d'altitude, soit environ 8 000 mètres, alors qu'il survolait l'Irlande. Un problème technique est à l'origine de cet incident, selon la compagnie.

L'avion, un Boeing 777-200ER, avait décollé de Londres à destination de Chicago. Il volait depuis environ une heure et avait atteint son altitude de croisière de 37 000 pieds lorsque les ennuis ont commencé.

Les turbulences et l'évacuation

Les passagers ont d'abord ressenti de fortes turbulences. Les masques à oxygène se sont déployés dans la cabine, créant un moment de flottement à bord. Tom Nicholls, l'un des voyageurs, raconte dans un entretien au quotidien britannique The Guardian : « L'avion s'est stabilisé, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il descendait rapidement. Je dirais que les pilotes ont très bien réagi. »

Un couple assis juste devant lui n'arrivait pas à atteindre ses masques. Le temps qu'ils trouvent un siège libre équipé, le commandant de bord avait déjà annoncé le passage sous la barre des 10 000 pieds, rendant les masques inutiles. L'avertissement d'urgence pour faire demi-tour avait été lancé alors que l'appareil se trouvait encore à 3 000 mètres d'altitude.

L'atterrissage

L'appareil a finalement atterri sans encombre à Heathrow vers 17 heures. Ce Boeing 777-200ER compte parmi les plus anciens de la flotte de British Airways : il a été livré à la compagnie en juillet 1997, soit près de 30 ans plus tôt.

Les causes de l'incident

Les causes exactes de la chute d'altitude restent inconnues à ce stade. Un porte-parole de British Airways a indiqué, sans donner davantage de précisions sur la nature du problème technique, que la sécurité des clients et de l'équipage est toujours la priorité absolue de la compagnie, que l'avion a atterri en toute sécurité, que les clients ont débarqué normalement et que leurs équipes s'efforcent de remettre les projets de voyage des passagers sur les rails aussi rapidement que possible.

Les passagers ont pu être transférés sur d'autres vols le lendemain, mardi 6 octobre.