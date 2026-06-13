Sainsbury's abandonne les œufs bruns au profit des blancs pour réduire son empreinte carbone de 12,7 %.

Sainsbury's, grande chaîne de supermarchés britannique, ne vendra bientôt plus que des œufs blancs et arrête les bruns, qui dominaient jusqu'ici son rayon. L'enseigne veut réduire son empreinte carbone. D'après une étude interne, vendre des œufs blancs plutôt que bruns ferait baisser cette empreinte de 12,7 %.

L'argument est surtout environnemental. À production égale, les poules à œufs blancs mangent moins que celles qui pondent les bruns. Cela réduit les ressources consommées, en particulier pour fabriquer l'alimentation animale, qui pèse de 50 à 60 % de la charge environnementale d'un élevage.

Le Royaume-Uni consomme environ 14,5 milliards d'œufs par an. À cette échelle, le changement pourrait réduire les émissions de CO2 autant que retirer 300 000 voitures des routes britanniques.

La National Library of Medicine a publié une étude sur les pigments alimentaires : ils changent la couleur du jaune sans toucher à sa valeur nutritionnelle. Les caroténoïdes du maïs ou du paprika foncent le jaune. British Lion Eggs rappelle de son côté qu'aucune différence nutritionnelle n'a été établie entre œufs blancs et bruns.

Un peu d'histoire et la perception des œufs

Les œufs blancs ont été courants au Royaume-Uni pendant une bonne partie du XXe siècle. Les bruns ont pris le dessus dans les années 1970 et sont devenus un marqueur de classe moyenne. Cette image tient encore, alors que la couleur de la coquille ne dit rien de la qualité réelle. British Lion Eggs le répète : ni la coquille ni le jaune ne renseignent sur la qualité ou la valeur nutritionnelle.

Les œufs blancs reviennent en général moins cher à produire, parce que les poules qui les pondent sont plus petites et mangent moins. Cet aspect économique a sans doute compté autant que l'argument écologique dans le choix de Sainsbury's.