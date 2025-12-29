Cet objet interstellaire qui défraie actuellement la chronique au sein de la communauté scientifique pourrait être vieux de plus de 10 milliards d'années, d'après une récente étude.

Le 1er juillet, des astronomes ont repéré un objet inhabituel traversant le Système solaire à une vitesse presque deux fois supérieure à celle des précédents visiteurs interstellaires, ‘Oumuamua et la comète Borisov. On a rapidement conclu qu'il s'agit d'une comète interstellaire qui pourrait en réalité être vieux de plus de 10 milliards d'années, d'après une récente analyse de ce dernier.

Un très vieil objet interstellaire en visite dans notre système solaire

Une équipe d'astronomes a tenté de retracer la trajectoire de l'objet interstellaire 3I/ATLAS dans le passé, en suivant son parcours à travers la galaxie dans des simulations impliquant plus de 13 millions d'étoiles. La communauté astronomique a continué de suivre l'objet lors de son passage dans le système solaire et derrière le Soleil, de notre point de vue.

Mais d'où cette anomalie interstellaire ? Heureusement, la gravité est symétrique par rapport au temps, et si l'on connaît la trajectoire d'un objet, on peut remonter le temps et retracer son parcours. Dans un article récemment soumis à l'Astrophysical Journal, mais non encore évalué par les pairs, une équipe de l'Université de La Corogne a tenté de le faire.

L'équipe a utilisé les données de la mission Gaia de l'Agence spatiale européenne, qui produit une carte tridimensionnelle des étoiles et autres objets de la Voie lactée et au-delà. En retraçant la trajectoire de l'objet sur 10 millions d'années, l'équipe a cherché à identifier les endroits où il s'est approché d'une autre étoile à moins de 2 parsecs (6,5 années-lumière).

Un rapport qui reste à se confirmer

En résumé, aucune de ces rencontres rapprochées potentielles n'a permis d'expliquer l'origine de l'objet 3I/ATLAS, et elles n'ont que très peu modifié sa trajectoire. Cependant, en reconstituant son histoire passée, l'équipe pense qu'il provient probablement du disque mince de la galaxie, contrairement à une étude antérieure qui suggérait une origine dans le disque épais, compte tenu de sa faible déviation par rapport au plan galactique.

« L’ensemble des données indique que, bien que 3I/ATLAS suive une orbite de disque mince dans le voisinage solaire, il pourrait néanmoins s’agir d’un objet ancien, compatible avec une éjection depuis un disque de planétésimaux primordial dans un système très ancien, ou depuis un nuage exo-Oort. Il est très probablement associé à la région de transition entre le disque mince et le disque épais, bien que son origine demeure inconnue », conclut l’équipe.

Des études complémentaires de 3I/ATLAS et d’autres objets interstellaires sont nécessaires pour tirer des conclusions définitives, mais cette étude préliminaire suggère qu’il pourrait s’agir d’un objet très ancien, potentiellement vieux de plusieurs milliards d’années. L’équipe estime même l’âge de l’objet à environ 10 milliards d’années, ce qui en ferait une capsule temporelle de la formation des premiers systèmes planétaires de la galaxie et de l’univers, même si nous ne connaîtrons probablement jamais sa véritable origine.

Source : arXiv