À Oberkrämer, en Allemagne, un garçon de 11 ans a pris le volant avec l'accord de son père. C'était un samedi. Un homme de 36 ans, apparemment alcoolisé, a laissé son enfant conduire la voiture familiale jusqu'à une station-service pour y acheter de la bière. Des témoins ont prévenu la police locale, qui est intervenue et a ouvert une procédure.

Un trajet pour le moins surprenant jusqu'à la station-service d'Oberkrämer

À Oberkrämer, des passants ont signalé la scène après avoir vu un enfant au volant. Ils ont appelé la police ce samedi, et les agents d'Oranienburg sont vite intervenus pour arrêter la voiture. Sur place, ils ont trouvé l'enfant de 11 ans au volant et le père sur le siège passager.

Lors de son audition, le père a reconnu les faits. Selon la police, il a déclaré : « Je l'ai laissé conduire parce que j'avais déjà bu de l'alcool. » Il a aussi admis qu'il comptait se rendre à la station-service pour « se procurer de l'alcool », ce que les témoins avaient déjà constaté.

Ce que risque le père et les questions de sécurité

L'homme de 36 ans a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie volontaire, ce qui a entraîné l'ouverture d'une procédure pénale contre lui. L'enfant, lui, n'échappe aux sanctions qu'en raison de son âge : sa responsabilité est légalement atténuée.

La police d'Oberkrämer a condamné la situation et rappelé que l'imprudence du père aurait pu mettre en danger son fils comme les autres usagers de la route. D'après Radio Fritz du rbb, l'affaire a été qualifiée d'« intervention inhabituelle » en Brandebourg, un événement rare dans la région.