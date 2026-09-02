647 films gratuits, un seul site pour tous les trouver. CinéLibre trie les catalogues d'Arte, France.tv ou TF1+ et révèle même un compte à rebours avant leur disparition. Pratique, non ?

CinéLibre est un agrégateur mis au point par des passionnés pour centraliser les catalogues de streaming gratuit disponibles en France. Le site référence actuellement 647 longs-métrages, sans en héberger aucun : chaque film cliqué redirige l'internaute vers la page de diffusion officielle, sur la plateforme qui détient les droits.

Le principe tient du moteur de recherche plutôt que du service de streaming classique. CinéLibre fonctionne comme un outil de navigation qui pointe vers les sources d'origine, qu'il s'agisse d'Arte, de France Télévisions ou de La Cinémathèque française via son portail HENRI. Des filtres permettent d'affiner la recherche par genre, décennie, réalisateur ou langue originale.

Catalogues passés au crible

La répartition des œuvres par plateforme donne une idée du terrain couvert. France.tv, replay public accessible avec compte, propose 110 films. Arte, chaîne culturelle franco-allemande consultable sans inscription, en compte 88. TF1+ et M6+, services privés commerciaux nécessitant un compte, en réunissent respectivement 87 et 72. HENRI, le portail de la Cinémathèque, fournit à lui seul 254 titres, accessibles sans inscription.

Parmi les œuvres qu'on peut y dénicher, CinéLibre cite Memories of Murder et Django Unchained comme exemples de films qui méritent le détour. Le site a ajouté une section « Dernière chance », avec un compte à rebours indiquant le nombre de jours restants avant le retrait d'un film, les droits de diffusion en replay étant temporaires. Un onglet répertorie par ailleurs toutes les nouveautés ajoutées au cours des sept derniers jours.

Selon les fondateurs du site, l'ambition est claire : « faire gagner du temps aux spectateurs, mettre en avant des œuvres qui méritent mieux qu'un simple carrousel algorithmique, et montrer qu'il existe une vraie offre de cinéma accessible sans piratage ni abonnement supplémentaire ».

Le constat de départ, rapporté par Presse Citron, est que les interfaces de replay d'Arte, France.tv, TF1+ ou M6+ rendent parfois difficile le repérage d'une œuvre précise, malgré la qualité de leurs catalogues.

Des abonnements payants sous pression

Le retour de l'inflation pousse certains consommateurs à revoir leurs dépenses mensuelles. Plusieurs choisissent de se désabonner de Netflix et de ses concurrents pour alléger leur facture.

Un autre service, WikiFlix, a été présenté récemment par la même source. Il propose près de 4 200 films, alimentés par une communauté de cinéphiles qui ajoutent des liens vers des œuvres tombées dans le domaine public. Contrairement aux catalogues de replay agrégés par CinéLibre, WikiFlix ne référence aucune production récente : ses films, classés par réalisateurs, nationalités et genres sur la page d'accueil, viennent tous du siècle dernier.