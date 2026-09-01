Et si votre tapis de yoga en disait plus long sur votre cœur que vos baskets de marche ? Des études révèlent des effets surprenants sur la tension, le rythme cardiaque et les vaisseaux sanguins des seniors.

Le yoga produirait davantage de bienfaits cardiovasculaires que la marche ou le vélo stationnaire, deux activités pourtant recommandées en priorité aux personnes âgées. Cette pratique reste souvent délaissée au profit d'exercices jugés plus intenses, comme la salle de sport ou le cardio-training. Elle présente pourtant un avantage concret : elle se pratique en groupe ou seul à domicile, sans abonnement payant ni matériel coûteux.

Le mécanisme tient à une action simultanée sur le corps et le système nerveux, qui oblige le cœur à pomper le sang plus intensément. Il en résulte un entraînement à haute efficacité, capable d'améliorer l'endurance cardiorespiratoire séance après séance. Une pratique régulière contribue aussi à faire baisser la tension artérielle, en particulier chez les personnes souffrant d'hypertension légère ou modérée, grâce à une relaxation des vaisseaux sanguins et une réduction de l'activation du système nerveux d'alerte.

Les techniques de respiration et la relaxation profonde qui accompagnent les postures peuvent en outre faire baisser la fréquence cardiaque au repos et augmenter la capacité pulmonaire.

Des essais cliniques convergent sur plusieurs indicateurs

Une revue systématique et méta-analyse portant sur 37 essais contrôlés randomisés a constaté que, comparé à des groupes témoins sans exercice, le yoga était associé à des réductions de la tension artérielle systolique et diastolique, avec des améliorations parallèles d'autres facteurs de risque cardiovasculaires et métaboliques.

Les chercheurs ont toutefois signalé des limites, notamment de petites tailles d'échantillons. Une recherche menée spécifiquement chez des personnes âgées a rapporté des changements favorables sur la tension artérielle, la composition corporelle, la glycémie et les lipides, concluant que le yoga semble sûr et réalisable pour cette population, tout en appelant à davantage de travaux.

Une revue publiée en 2026 dans l'Indian Heart Journal, portant sur 7 essais et 683 personnes hypertendues, a établi que la respiration yogique, ou pranayama, réduisait significativement la fréquence cardiaque et pourrait modestement abaisser la tension artérielle. Ses auteurs la décrivent comme une thérapie adjuvante potentielle, en réclamant des essais plus larges et standardisés.

Sur la fonction des vaisseaux sanguins, une méta-analyse de 2024 parue dans le Journal of Integrative and Complementary Medicine, regroupant 18 études et 1 043 participants, a recensé 12 études rapportant des améliorations de la fonction endothéliale contre 6 sans effet statistiquement robuste.

Une analyse portant sur 6 études contrôlées a montré une amélioration de la dilatation médiée par le flux brachial, indicateur de cette fonction dont le dysfonctionnement est associé au développement de l'athérosclérose. Les chercheurs restent prudents et demandent des essais cliniques plus larges.

Une revue distincte consacrée au yoga comme approche complémentaire chez les personnes à risque cardiovasculaire a trouvé que les 12 interventions étudiées rapportaient toutes une amélioration significative d'au moins un facteur de risque. Enfin, une méta-analyse de 2025 couvrant 28 études a associé le Yoga Nidra, pratique de relaxation guidée, à des progrès sur la tension artérielle systolique et diastolique, la fréquence cardiaque et certaines mesures de variabilité cardiaque, avec des limites méthodologiques que ses auteurs jugent nécessaire de corriger par de meilleurs essais randomisés.

Une bonne séance ne dépend pas seulement de la flexibilité ou de l'exécution des postures : la respiration consciente, l'alignement, la présence mentale et la relaxation comptent tout autant. Les débutants n'ont pas besoin de postures avancées : des mouvements doux, une respiration contrôlée et une augmentation progressive de l'intensité suffisent. Les personnes souffrant de maladie cardiaque, d'hypertension non contrôlée ou d'une autre condition médicale devraient consulter un professionnel de santé avant de démarrer.

Affirmer que le yoga est le seul meilleur exercice pour le cœur irait au-delà des preuves disponibles. Le yoga doit compléter, et non remplacer, l'exercice cardiovasculaire établi et le traitement médical lorsque celui-ci s'impose. La santé cardiovasculaire repose généralement sur une combinaison d'activité physique régulière, de musculation, d'une alimentation équilibrée, d'un sommeil suffisant et de la gestion de conditions comme l'hypertension ou l'hypercholestérolémie.

Le yoga peut y trouver sa place, notamment parce que ses composantes de mouvement, de respiration et de relaxation rendent l'exercice régulier plus facile à tenir dans la durée.