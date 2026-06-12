Knox Jolie-Pitt, fils des acteurs Angelina Jolie et Brad Pitt, a fait parler de lui récemment. À 17 ans, il a fêté son diplôme de lycée d'une manière inhabituelle : au lieu d'une soirée classique, il est monté sur un ring de Muay Thai, rapporte Eonline. Le choix en dit long sur son goût pour les arts martiaux et sur la famille dans laquelle il a grandi.

Une journée de célébration pas comme les autres pour Knox

Le vendredi 5 juin 2026 a compté double pour Knox. À Los Angeles, il a reçu son diplôme de lycée, en toge violette, chapeau sur la tête et collier de fleurs autour du cou. Sa mère et sa sœur jumelle Vivienne étaient dans le public pour l'applaudir.

La journée ne s'est pas arrêtée à la cérémonie. Knox avait prévu de la terminer par un combat de Muay Thai au Total Sonic Knockout 5, programmé à 00h45. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux : « Ce soir, je vais me battre au Total Sonic Knockout 5 à 00h45, alors venez me voir. Je vais tous les foutre K.O. putain ! » Le ton dit assez sa confiance et son attachement à ce sport.

Sharing #KnoxJolie's end speech at his high school graduation without watermarks. Look and listen to who cheered big after his speech! ? Happy graduation Knox! You did well #AngelinaJolie as a parent! You raised them well. ❤️ https://t.co/MbKQUDE6JY pic.twitter.com/l7EL5GV6al — ᜀᜅ᜔ᜑᜒᜎᜒᜈᜇ᜔ᜌᜓᜎᜒ ?? (@angeltresjolie_) June 7, 2026

Dans l'arène du « Total Sonic Knockout 5 »

Le Total Sonic Knockout 5 tient autant de la fête que de la compétition. Présenté comme une sorte de « rave-fight », il a réuni un large public à Los Angeles. Entre 21h00 et 02h00 le 5 juin, des athlètes de plusieurs disciplines se sont affrontés. Knox était sur le ring, les cheveux teints en orange-blond, en short noir et gants assortis.

Ce n'était pas son premier passage sur un ring. En juillet 2025, il avait déjà remporté l'épreuve IKF Point Muay Thai Technical, médaille au cou sur les photos. Il s'entraîne donc sérieusement depuis un certain temps.

Un héritage familial pas comme les autres

Knox a grandi au milieu de frères et sœurs qui mènent chacun leur vie sous le regard du public. Maddox, l'aîné, étudie la biochimie à l'université Yonsei, en Corée du Sud. Pax a participé au film Kung Fu Panda 3. Zahara s'engage dans l'humanitaire et a lancé une ligne de bijoux. Shiloh se fait remarquer lors d'apparitions publiques, et Vivienne se tourne vers le théâtre.

Son prénom vient de son grand-père paternel, Hal Knox Hillhouse. Le divorce de ses parents a été finalisé en décembre 2024, mais les enfants Jolie-Pitt restent sous les projecteurs, chacun de son côté et toujours proches les uns des autres.