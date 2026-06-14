Imaginez bâtir votre maison en seulement 7 jours, sans ciment !

La startup allemande NiTO Holzstein a mis au point des blocs modulaires en bois qui permettent de bâtir une maison en sept jours, sans ciment. La technique a été validée par l'Institut allemand de technologie de la construction (DIBt).

Une technique boisée et futée

Ces blocs en bois massif s'emboîtent comme des pièces de LEGO, grâce à un système de rainure et languette. Chaque élément s'ajuste précisément, sans mortier, sans vis métalliques ni adhésifs. Le bois employé est certifié C24, une norme européenne qui atteste sa résistance et sa stabilité. Les fixations internes sont des clous en bois, ce qui élimine tout composant métallique ou synthétique.

Les avantages sont nombreux :

gain de temps sur le chantier,

consommation d'énergie moindre pendant la construction

baisse notable des coûts de main-d'œuvre à cette étape.

La méthode convient bien aux projets d'auto-construction assistée. En fin de vie, le bois se recycle facilement, ce qui simplifie aussi les réparations et les extensions futures.

Source : NiTO Holzstein

Performances et limites à prendre en compte

La rapidité d'assemblage compte parmi les points forts. Un ouvrier formé monte environ 1 m² de mur en moins d'une minute, de sorte que l'ossature d'une maison individuelle moyenne se termine en environ sept jours. La solution a toutefois ses limites : elle ne s'applique pour l'instant qu'aux bâtiments jusqu'à deux étages et aux combles.

Pour que la technologie de NiTO Holzstein se diffuse largement, plusieurs obstacles restent à franchir :

la disponibilité du bois certifié,

les besoins en formation

les règles locales de construction.

Il faut aussi compter les travaux complémentaires qui rendent les maisons habitables : fondations, installations électriques et sanitaires.

Ce que ça change pour le secteur

Le projet de NiTO Holzstein répond à une volonté de réduire l'empreinte environnementale de l'immobilier. Le bois comme matériau principal remplace en partie le béton et l'acier, responsables d'environ 37 % des émissions mondiales liées à l'énergie pendant la construction et l'exploitation des bâtiments.

Les méthodes modulaires devront encore cohabiter avec les façons traditionnelles de construire. Mais la demande de solutions rapides, économiques et moins polluantes devrait accélérer leur adoption dans les années qui viennent.