Des hommes s'enfoncent dans les égouts de New York, à la recherche de trésors cachés

Ces dernières semaines, la ville de New York a vu surgir des images pour le moins inquiétantes venant de ses galeries souterraines. Des vidéos montrent des groupes d'hommes s'engouffrant dans le réseau d'égouts, ce qui a mis en alerte aussi bien les autorités que les habitants. Le phénomène pose des questions sur la sécurité publique et sur les raisons qui poussent ces personnes à pénétrer dans des lieux aussi dangereux.

Fouilles risquées à Brooklyn et Queens

Les faits ont surtout été signalés dans les quartiers de Brooklyn et Queens, où l'on voit ces individus enlever méthodiquement les couvercles des bouches d'égout. Ces images ont été relayées par des médias comme la BBC et CBS News. On y voit ces hommes descendre sous terre puis réapparaître plusieurs heures plus tard, ce qui alimente l'hypothèse qu'ils cherchent des trésors cachés.

La police de New York (NYPD) dit avoir reçu des signalements d'entrées illégales dans les égouts. Selon le NYPD, après leurs incursions, les hommes quittaient les lieux à bord d'un véhicule non identifié, ce qui laisse penser à une action organisée.

Une pratique illégale et dangereuse

Les services municipaux, et notamment le Department of Environmental Protection (DEP) de la ville de New York, n'arrêtent pas de rappeler les risques liés à ces explorations illégales. Pour un porte-parole du DEP, pénétrer dans les égouts est non seulement interdit mais aussi extrêmement dangereux. Les dangers incluent :

l'inhalation de gaz toxiques,

des inondations soudaines

et des chutes sur des surfaces instables.

Le DEP déconseille formellement au public de pénétrer dans ces infrastructures, comme les tuyaux, les drains, les regards ou encore les exutoires.

L'affaire pourrait finir devant la justice : si ces explorateurs souterrains sont arrêtés, ils s'exposent à des accusations de cambriolage pour avoir accédé illégalement à une infrastructure publique et manipulé les couvercles de regards.

L'enquête est toujours ouverte

Malgré les vidéos et les signalements, aucune arrestation n'a encore été annoncée par le NYPD. L'enquête se poursuit et les forces de l'ordre cherchent à recueillir davantage d'informations pour identifier et localiser les personnes impliquées. Le NYPD précise qu'à ce jour, aucun blessé n'a été signalé.

Les motivations de ces "chercheurs de trésors" restent floues. Certaines sources policières citées par CBS News estiment toutefois que ces explorateurs urbains pourraient être à la recherche d'objets de valeur enfouis dans l'infrastructure souterraine de la ville.