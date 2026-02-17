Netflix a eu du flair en sauvant de justesse cette série qui n'aurait pourtant jamais dû voir le jour avant de devenir l'un de ses plus gros cartons.

Chaque année, Netflix annule des séries à tour de bras. La plateforme est d'ailleurs régulièrement pointée du doigt pour ça. Mais on a aussi tendance à oublier que le géant de la SVOD a sauvé plusieurs séries de l'annulation et, pour certaines, les projets n'auraient d'ailleurs jamais pu prendre vie. C'est le cas justement d'une des meilleures séries de la plateforme qui a bien failli être tuée dans l'œuf.

Netflix la sauve de justesse et ça devient l'un de ses plus gros cartons

Parmi les succès de Netflix, il y a You, un thriller psychologique intense qui se déroule sur près de 5 saisons. On y suit Joe, un jeune homme brillant et intelligent qui ne rêve que d'une chose : avoir la vie parfaite. Seulement, sa quête de l'amour et de la perfection le rend aussi dangereux qu'obsessionnel. Il s'éprend rapidement d'une jeune femme rencontrée à la bibliothèque et tisse une relation avec cette dernière. Mais l'histoire d'amour va rapidement prendre une tournure des plus sinistres. Adaptée de la série de romans à succès écrits par Caroline Kepnes, cette série Netflix a cartonné du début à la fin, et pourtant elle a bien failli ne jamais voir le jour.

C'est l'acteur Penn Badgley, star de Gossip Girl, qui incarne Joe Goldberg dans la série You. Mais avant de se retrouver sur Netflix, c'est bien du côté de la chaîne Showtime que les contrats ont été signés. À l'époque, la chaîne croit dur comme fer au projet, si bien qu'elle commande directement deux saisons. Malheureusement, les projections du premier épisode déçoivent tellement que la série est directement mise à mort. Mais ça, c'était avant que Netflix s'en mêle. Le géant de la SVOD a du flair et rachète les droits en validant d'entrée de jeu plusieurs saisons en avance. Le résultat, on le connaît, c'est un carton.

Une série incontournable de la plateforme

Penn Badgley est incroyable dans la peau de ce tueur en série obsessionnel et la série verra un grand nombre de stars du petit et grand écran défiler au fil des saisons, dont certaines ont été vues dans plusieurs cartons de Netflix. Dès la saison 1, on retrouve forcément Elizabeth Lail, vue dans la série Once Upon a Time, ou encore Shay Mitchell (Pretty Little Liars). Jenna Ortega (Mercredi) sera quant à elle de passage dans la saison 2, en même temps que Victoria Pedretti, visage marquant des deux séries The Haunting (Hill House et Bly Manor).

On peut aussi noter James Scully (Quantico, 9-1-1), Michaela McManus (Les Frères Scott, Vampire Diaries), Tati Gabrielle (Uncharted, Mercredi) ou encore Charlotte Ritchie (Fresh Meat). Après 5 saisons, You finira par tirer la révérence en mettant un terme à son intrigue. Toutefois, la série reste toujours l'une des meilleures de son genre sur Netflix comme ailleurs.