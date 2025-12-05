Sorti il y huit ans, ce thriller disponible sur Netflix a miraculeusement connu un nouvel essor et est devenu cette année un énorme hit comptabilisant des millions de vues.

Figurer dans le Top 10 de Netflix est un véritable gage de réussite pour un film. Généralement, cette liste est réservée aux nouveautés mises en avant par la plateforme, comme le récent succès KPop Demon Hunters, ou à un film qui surgit de nulle part et conquiert le monde. Cependant, la plateforme ajoute tellement de contenu régulièrement qu'il est difficile de prédire ce qui atteindra le sommet. Il y a quelques mois a eu lieu un événement particulièrement intéressant à plus d'un titre.

Une franchise culte éclipsée sur Netflix par un thriller sorti il y a huit ans

Septembre 2025 était en effet un mois particulièrement riche pour Netflix, car la franchise Shrek y a notamment fait son apparition sur la plateforme de streaming, faisant découvrir l'ogre vert culte et ses amis à un nouveau public, jeune et moins jeune. Mais malgré trois places dans le Top 10, Shrek n'est pas le grand gagnant de ce mois-ci, éclipsé par... un thriller sorti au cinéma il y a huit ans.

En neuvième position du Top 10 des films Netflix de septembre 2025, on retrouvait Wind River, le film encensé par la critique en 2017, avec Elizabeth Olsen et Jeremy Renner, deux anciens du MCU (respectivement Scarlet Witch et Hawkeye). Dans ce drame de Taylor Sheridan, nos deux ex super-héros ne sont pas là pour sauver le monde : Olsen et Renner incarnent deux agents du gouvernement chargés de résoudre un meurtre dans la réserve indienne de Wind River, dans le Wyoming. Après avoir été témoin de tous les rebondissements de Wind River, il n'est pas surprenant qu'il ait dépassé les deux millions de vues sur Netflix ce mois-là.

Un film au raisonnement fort de nos jours

Ce que le personnage d'Olsen dans ce film Netflix, l'agent du FBI Jane Banner, découvre en menant son enquête à Wind River, c'est que personne ne se soucie de ses habitants. Des meurtres brutaux y sont fréquents, mais les enquêtes piétinent. Banner, accompagnée de son nouveau collègue, l'agent de la faune sauvage Cory Lambert, est bien décidée à ne pas en rester là et à tout mettre en œuvre pour que la famille de la victime puisse enfin faire son deuil.

Sheridan était pleinement conscient de la sensibilité du sujet de Wind River lors de l'élaboration du projet actuellement visionnable sur Netflix. Il était même convaincu de son importance et pensait être le seul à pouvoir le traiter. « Wind River est une histoire très personnelle, et je tenais à ce qu'elle soit traitée exactement comme je l'estimais nécessaire, compte tenu de sa nature », a-t-il confié à Esquire. « Si cela ne fonctionnait pas, j'en assumerais la responsabilité ».

Grâce au travail acharné de Sheridan et de son équipe, Wind River a non seulement connu un succès commercial retentissant, rapportant 45 millions de dollars pour un budget de 11 millions, mais a également été salué par la critique. Le film a été nommé pour la Caméra d’Or au Festival de Cannes 2017, où Sheridan a également remporté le Prix Un Certain Regard du Meilleur Réalisateur. Heureusement, il n’est plus nécessaire de se rendre en France pour apprécier la grandeur de Wind River, puisque le film est disponible en streaming pour tous les abonnés Netflix.

