Des millions de spectateurs ont sauté sur ce titre de Netflix sans même vraiment savoir ce qui les attendait. Aujourd'hui, cette série est un carton aussi énorme qu'inattendu.

Si vous avez des abonnés Netflix dans votre entourage, fort est à parier que vous avez entendu parier que vous avez entendu parler d'une série qui a fait sensation à sa sortie fin 2025. Deux mois plus tard, il n'est pas encore trop tard pour vous rattraper et faire ainsi partie des millions de spectateurs qui se sont plongés dans ce titre aussi énigmatique qu'addictif.

Un succès fulgurant pour une série Netflix hyper addictive

En novembre 2025, une série a profité d'un énorme coup de projecteur pour son retour très attendu, à savoir Sranger Things. Pourtant, le début de ce final n'était pas le seul programme qui valait le détour alors sur la plateforme. Une autre production estampillé du N rouge a fait sensation malgré une communication plus discrète. Mais les suggestions du catalogue et le bouche-à-oreille ont fonctionné comme jamais.

Finalement, The Beast in Me était LA véritable série Netflix à ne pas manquer fin 2025. Nous entraînant sur les traces d'Aggie Wiggs, autrice à succès mais vivant recluse depuis qu'un drame personnel. Toutefois, cette situation n'épargne pas la jeune femme puisque l'arrivée d'un nouvel homme dans son voisinage vient de nouveau chambouler son existence. Il s'agit d'un certain Nile Jarvis. Ce promoteur immobilier est non seulement énigmatique, mais l'inquiétude qu'il provoque n'est pas due au hasard. Il est accusé de la disparition de sa femme qui n'a toujours pas été élucidée.

Avec The Beast in Me, Netflix propose un jeu du chat et de la souris au ton feutré entre l'actrice Claire Danes (Roméo + Juliette) et Matthew Rhys (À vif) qui promet de lui donner du fil à retordre. Tout en faisant ressortir nos peur les plus intimes, la série parvient à nous happer en titillant une curiosité presque coupable en nous. Entre fascination réciproque, soupçon et attirance dangereuse, le duo nous captive totalement sur fond d'affaire irrésolue.

Aussi étouffante qu'intense, The Beast in Me a immédiatement retenu l'attention du public. Celui-ci s'est même réuni en masse à la sortie des 8 épisodes le 13 novembre 2025. En effet, la série a cumulé plus de 45,4 millions d'heures de visionnage en seulement quatre jours. Une prouesse dont peu de programmes des plateformes de SVOD peuvent se venter. Alors, si vous êtes passé à côté de cette fiction sensationnelle l'année dernière, vous pouvez vous rattraper. L'intégral est toujours disponible dans le catalogue de Netflix et n'attend plus que vous.