Netflix propose une série tiré des romans cultes d'Agatha Christie, avec des stars des films Harry Potter et Marvel. Elle est également écrite par un vétéran bien connu des fans de science-fiction.

Netflix regorge de programmes dont on n'attendait rien, mais qui nous ont finalement surpris. C'est le cas de cette nouvelle adaptation d'un des romans d'Agatha Christie. Une mini-série policière, à mi-chemin entre l'enquête classique et le thriller intense, mais saupoudrée d'un peu de naïveté, notamment à cause de la jeunesse de son casting principal. Un peu de fraîcheur bienvenue.

Jetez donc un œil à cette série Netflix que vous avez peut-être manquer

Disponible sur Netflix depuis maintenant plusieurs semaines, la série Les Sept Cadrans d'Agatha Christie nous transporte en Angleterre en 1925. Lors d'une grande fête dans une somptueuse demeure, un horrible meurtre est commis. C'est alors la jeune détective lady Eileen "Bundle" Brent qui enquête. Une jeune femme pétillante, un brin naïve, mais curieuse et furieusement déterminée à résoudre l'affaire. Sur le papier, ce film n'a rien de plus que d'autres longs-métrages disponibles sur Netflix, et pourtant. Cousine éloignée et plus sérieuse d'Enola Holmes, cette mini-série est rondement menée, portée par Mia McKenna-Bruce, une jeune actrice montante que l'on a déjà pu voir dans de nombreux films, dont certains nominés à Cannes, comme How to Have Sex.

Pour cette mini-série Netflix, elle est également accompagnée d'énormes stars comme Martin Freeman, vu dans Le Hobbit, les Harry Potter ou encore bon nombre de films Marvel. Mais aussi Helena Bonham Carter, actrice aperçue dans un très grand nombre de films de Tim Burton, mais aussi dans certaines Harry Potter, Pirates des Caraïbes, ou encore Fight Club et Le Discours d'un Roi. Outre les acteur, la série Netflix est également chapeauté par un grand nom du milieu Chris Chibnail, à qui l'on doit plusieurs saison de Doctor Who, une institution pour les fans de science fiction.

Un casting de rêve, de jeunes talents et une intrigue bien ficelée font des Sept Cadrans d'Agatha Christie une série plus que sympathique et recommandable. Vous pouvez toujours la retrouver sur Netflix en ce moment.