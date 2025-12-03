Depuis quelque temps, l'un des films de science-fiction les plus marquants de ces 20 dernières années a rejoint le catalogue Netflix. Un film dirigé par le réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, qui a ensuite marqué les esprits avec l'excellent film Parasite, et à qui l'on doit plus récemment Mickey 17. Probablement l'une des plus grandes œuvres de sa filmographie, et même de la science-fiction en général, le film sorti en 2013 qui nous intéresse ici est désormais accessible sur la plateforme au N rouge.

Un chef d'œuvre glaçant de la science-fiction dispo sur Netflix

Le film en question, disponible sur Netflix depuis quelques mois, s'intitule Snowpiercer, et remet grâce à sa rediffusion sur la plateforme au N rouge ses enjeux sociaux au premier plan. Entre dystopie glaciale et lutte des classes impitoyable, ce récit d'insurrection porté par Chris Evans (Captain America) n'a rien perdu de sa force. Avant Parasite, le réalisateur avait déjà livré une œuvre implacable sur l'injustice et la survie. Une référence incontournable de la science-fiction dont l'écho résonne encore aujourd'hui, notamment à travers la série spin-off très appréciée, également disponible sur la même plateforme.

Dans le film Snowpiercer original sorti en 2013 et rediffusé actuellement sur Netflix, l'humanité survivante n'existe plus qu'à bord d'un train lancé sans relâche à travers une Terre gelée après une catastrophe climatique. Les wagons deviennent des frontières sociales : luxe et privilèges à l'avant, misère et débauche à l'arrière, où la lutte pour la survie est incessante.

Chris Evans incarne Curtis, figure déterminée de révolte contre un système déshumanisant. D'un wagon à l'autre, chaque séquence dévoile une nouvelle facette de cet univers froid et brutal, entre confrontations physiques et idéologiques, menant à un final mémorable dont l'écho résonne longtemps.

Une œuvre toujours aussi marquante aujourd'hui

Entre lutte des classes, survie en milieu hostile et abus de pouvoir, Snowpiercer fait mouche, et les abonnés Netflix peuvent le (re)découvrir de manière glaciale. Bong Joon-ho y mêle spectacle sensoriel et critique sociale, interrogeant, à travers le voyage de Curtis, nos fractures contemporaines et les mécanismes qui les perpétuent, le tout dans l'espace confiné d'un train qui devient un microcosme du monde. Le récit met en perspective les limites de l'instinct de survie et la véritable ampleur d'un soulèvement, nous rappelant que les révolutions n'effacent pas toujours les hiérarchies qu'elles combattent, mais en révèlent parfois de nouvelles.

À sa sortie en 2013, « Snowpiercer » a été salué par la critique et le public. En 2018, Moviepilot l'a classé parmi les meilleurs films de science-fiction du siècle, confirmant ainsi son statut d'œuvre majeure et d'influence durable. Son succès s'est poursuivi avec une série dérivée, également disponible sur Netflix, qui explore davantage cet univers glacial et oppressant. Que ce soit une redécouverte ou une première expérience, « Snowpiercer » continue de fasciner, et l'aventure est incontournable.

