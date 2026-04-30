Netflix signe un démarrage record avec ce film qui entre dans les top 15 des plus grands lancement de la plateforme. Et dire que Sony n'en a pas voulu...

Netflix est un vrai générateur de succès, après l'explosion de War Machine ou encore The Loot cette année, un autre film cartonne et prend la troisième place du podium. Des millions de spectateurs ont en effet répondu présent et ont permis au dernier long-métrage de Tommy Wirkola (Violent Night, Dead Snow) de faire un carton plein.

Netflix cartonne avec ce film lâché par Sony

Plus de 37,7 millions de spectateurs pour un lancement, c'est colossal, surtout en trois petit jour seulement. C'est pourtant le joli record de Nature Prédatrice (Thrash en VO). Un film de requins qui ne se prend pas la tête et qui ressemble à un mélange de Crawl, d'Alexandre Aja, et Sous la Seine, un autre succès Netflix. Dans Nature Prédatrice, on suit différents groupes de personnages tentant de survivre alors qu'une tempête vient de faire céder les digues d'une ville côtière. Malheureusement, le cyclone n'est pas le seul danger puisque des dizaines de requins ont également envahi les rues inondées.

Un pitch de série B qui permet au réalisateur de nous servir une galerie de personnages clichés, mais suffisamment sympathiques pour nous tenir en haleine. Le reste de ce film Netflix n'est évidemment qu'un petit déluge de sang et de dents acérées dans des scènes toutes plus grotesques et amusantes les unes que les autres. Ce n'est pas aussi viscéral et suffocant qu'un Crawl, ni aussi nanardesque qu'un Sous la Seine, mais un entre-deux qui nous fait passer du bon temps durant une petite heure et demie. Au casting on retrouve Djimon Hounsou (Rebel Moon), mais aussi et surtout Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton).

Un spectacle pop-corn sauvé de la noyade par Netflix alors que Sony voulait le laisser s'échouer sur le rivage. Résultat, Nature Prédatrice se place à la troisième position des meilleurs lancements de l'année, juste derrière War Machine et ses 39,3 millions de spectateurs et The Loot qui en a intéressé plus de 41,6 millions. C'est le 15ème plus gros lancement de film pour la plateforme. Ce n'est donc pas un chef-d'œuvre, mais un film suffisamment divertissant et rythmé pour que l'on passe un moment sympa. C'est en tout cas ce qu'il lui fallait pour cartonner sur Netflix.