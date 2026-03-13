Parmi la pléthore de programmes proposés par les plateformes de streaming, dénicher LA série capable de nous happer du premier épisode jusqu'au générique final tient parfois du parcours du combattant. Entre productions à rallonge et nouveautés qui disparaissent aussi vite qu'elles arrivent, rares sont celles qui parviennent à installer une atmosphère suffisamment prenante pour mériter un marathon improvisé. Pourtant, une mini-série Netflix sombre et particulièrement efficace pourrait bien être la prochaine série que vous dévorerez en un weekend.

Une série Netflix parfaite pour le weekend

Dans la grande famille des polars scandinaves, certaines séries parviennent à sortir du lot sans multiplier les saisons ou les intrigues tentaculaires. C'est précisément le cas d'Octobre, mini-série danoise disponible sur Netflix qui propose actuellement six épisodes gravitant autour d'une enquête solide et une atmosphère suffisamment sombre pour tenir le spectateur en haleine jusqu'au générique final. La série parfaite à bingewatcher un weekend en somme. Adaptée du roman de Søren Sveistrup, la série Netflix nous plonge dans les rues de Copenhague, où une affaire criminelle particulièrement brutale accapare la police. Sur la scène du crime, ils retrouvent une petite figurine fabriquée à partir de châtaignes, laissée comme une signature. Un mystère qui servira de fil rouge à une enquête qui remonte bien plus loin qu'il n'y paraît.

L'intrigue de la mini-série Netflix prend en effet racine des décennies plus tôt, à la fin des années 1980, lorsqu'un crime sordide bouleverse une ferme isolée. Ce prologue, aussi bref que glaçant, sert de point de départ à une enquête contemporaine menée par deux inspecteurs aux tempéraments opposés : Naia Thulin (Danica Curcic) et Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard), qui doivent remonter la piste d'un tueur méthodique qui semble vouloir rouvrir une affaire enterrée depuis longtemps.

Un thriller qui aura bientôt une suite

Sans surprise, la série Netflix assume pleinement les codes du Nordic noir avec une ambiance froide, une photographie grisâtre, des personnages cabossés et une enquête qui avance par petites touches pour laisser place à la psychologie humaine. Chaque épisode, oscillant entre 50 et 60 minutes, maintient la tension tout du long en se terminant systématiquement sur un rebondissement incitant à regarder l’épisode suivant sans se poser de questions. La critique a d’ailleurs salué son format plus resserré, son histoire dense, sans véritable temps mort, qui se dévorent en une ou deux soirées. Sans pour autant rivaliser avec les mastodontes de Netflix, Octobre s'est rapidement forgé une réputation de thriller efficace et maîtrisé. A tel point que le géant de la SVOD a commandé une seconde saison, prévue pour le 7 mai 2026.