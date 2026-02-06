Il y a parfois des films ou des séries qui sont parfaites à binge-watcher un weekend mais qui tombent dans l’oubli à cause de plus grosses sorties. C'est le cas pour celle qu'on vous présente aujourd'hui.

Sans faire de bruit, une série Netflix est parvenue à s’imposer dans les classements mondiaux quelques jours seulement après sa mise en ligne, fin octobre 2025. Dans un catalogue toujours plus dense, où les productions originales se succèdent à un rythme soutenu, la série Maîtres du jeu a réussi à s’installer parmi les programmes les plus regardés de la plateforme dans le monde, mais beaucoup d’utilisateurs Netflix sont passés à côté, alors que c’est une série parfaite à regarder en un weekend.

Une série Netflix criminelle parfaite pour un weekend

Composée de huit épisodes d’environ une heure chacun, cette série policière brésilienne mêle chronique criminelle et drame familial, un croisement de genres bien connu et apprécié, mais ici transposé dans un contexte peu exploré. L’intrigue de la série Netflix se déroule en effet à Rio de Janeiro, alors que le milieu criminel est bouleversé par la possible légalisation des jeux d’argent. Un événement inattendu attisant les convoitises et redistribuant les cartes du pouvoir.

Un chaos précipité par l’intérêt grandissant d’une organisation criminelle étrangère pour le marché local, et surtout l’ascension fulgurante d’un nouvel acteur surnommé Profeta, bien décidé à s’imposer comme une figure centrale du crime organisé. Une toile de fond qui permet à la série de multiplier les points de vue, entre luttes d’influence, conflits de loyauté et dynamiques familiales sous tension. Mais on n’en dira pas plus pour ne pas trop en divulguer sur cette série Netflix à regarder un weekend. Lors de sa sortie, Maîtres du jeu s’est d'abord hissé dans le top 5 du classement mondial et figurait globalement parmi les séries les plus regardées dans le monde. Comme pour de nombreuses productions non-anglophones, la série Netflix a trouvé son petit succès sur la durée, grâce au bouche-à-oreille.

Bande-annonce en anglais

Une saison 2 déjà confirmée

Malheureusement, le soufflet est vite retombé alors que la saison 5 de Stranger Things était sur toutes les lèvres. La déception de la fin passée, Maîtres du jeu pourrait intéresser celles et ceux qui sont passés à côté en fin d’année dernière. Cette série Netflix s’adresse donc tout naturellement aux public aimant les récits criminels ancrés dans la réalité et avec des histoires locales fortes.

Le succès a été tel que le géant du streaming a décidé de sérialiser Maîtres du jeu est de la transformer en une série à part entière. Une seconde saison a d’ores et déjà été commandée et officialisée. Dans une déclaration publiée dans la presse locale brésilienne, l'acteur André Lamoglia, qui incarne Profta, a déclaré : « Je suis très heureux et honoré de l'affection que le public a témoigné pour cette première saison. Nous nous sommes vraiment investis dans ce projet, c'est incroyable de voir une réaction aussi positive.»