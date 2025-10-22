Si vous êtes amoureux du cinéma et que vous avez envie de voir (ou revoir) un véritable chef-d’œuvre du septième art, sachez que cet excellent film est disponible sur Netflix.

Certains films ne vieillissent jamais, et Les Évadés en fait partie. Sorti en 1994 dans l’indifférence presque générale, ce drame signé Frank Darabont est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma. Il trône depuis des années à la première place du classement IMDb, preuve qu’il a profondément marqué le public. Et bonne nouvelle, il est disponible dès maintenant sur Netflix.

Un film à avoir absolument sur Netflix

L’histoire suit Andy Dufresne, un banquier accusé à tort du meurtre de sa femme et condamné à la prison à vie. Derrière les murs austères de Shawshank, il découvre un monde brutal, mais aussi l’amitié, grâce à Red, incarné par un Morgan Freeman bouleversant. Ensemble, ils s’accrochent à ce qui leur reste, l’espoir. Pas d’effets spéciaux, pas de grands discours… juste une histoire simple, humaine, et terriblement touchante. Et c'est disponible sur Netflix.

Ce qui frappe encore aujourd’hui, c’est la justesse du film. Chaque plan respire la sincérité, chaque réplique sonne vrai. On comprend pourquoi, trois décennies plus tard, il reste au sommet. Derrière la caméra, Frank Darabont. Ce cinéaste d’origine française a signé plusieurs œuvres marquantes, dont La Ligne Verte. Mais il s’est aussi fait connaître dans un autre univers, la télévision. C’est lui qui a lancé The Walking Dead avant de s’éloigner d’Hollywood pendant plusieurs années. Bonne nouvelle pour les fans : il prépare son grand retour avec deux épisodes de la saison finale de Stranger Things. Darabont explique avoir accepté ce projet « parce que la série a du cœur, ce qui devient rare aujourd’hui ». Bref, Netflix permet de se régaler !

Un film à redécouvrir

Trente ans après sa sortie, Les Évadés garde intacte sa capacité à toucher le spectateur. Ce n’est pas un film qui impressionne par ses moyens, mais par ce qu’il dégage. Derrière les murs gris de Shawshank, il parle de liberté, de patience et de foi en l’humain, sans jamais tomber dans le pathos. On y ressent une chaleur rare, une bienveillance qui traverse le temps et qu’on ne retrouve plus si souvent au cinéma. Eh puis c'est toujours intéressant les débuts de carrière de grands noms du cinéma.

Revoir Les Évadés aujourd’hui, c’est redécouvrir un cinéma simple et sincère, où chaque émotion semble vraie. Si vous êtes passé à côté, c’est le moment de vous rattraper. Et pour ceux qui l’ont déjà vu, le plaisir reste intact, le film est dispo sur Netflix, prêt à rappeler pourquoi il continue d’émouvoir, trois décennies plus tard.

Source : Netflix