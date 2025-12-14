Une nouvelle série affole les compteurs sur Netflix, au point d'éclipser les géants du catalogue. Si vous êtes passé à côté, il n'est pas trop tard pour rattraper les 8 épisodes.

En septembre dernier, une mini-série inédite est venue chambouler les classements d'audience sur Netflix. En effet, la plateforme a accueilli une nouveauté qui a totalement créé la surprise. Sortie de nulle part, sans promotion tonitruante, elle a tout de suite happé le public avec son rythme haletant et son histoire inspirée d'une histoire vraie. Bien qu'imprévisible, le succès a été immédiat avec un quota d'heures visionnées tout bonnement impressionnant. Heureusement, il n'est pas encore trop tard pour rattraper ce véritable carton de 2025.

Un succès fulgurant sur Netflix

En seulement quatre jours, Indociles (Wayward) a totalisé plus de 48 millions d'heures de visionnage. Plus de 8 millions de spectateurs à travers le monde qui ont dévoré l'intégral de cette mini-série dès sa sortie. En France, la série se hisse immédiatement à la 4e place du top 10 des séries la semaine de sa sortie, pour monter à la 2e place la semaine suivante. En tout, elle se maintient un mois dans le classement au sein de l'hexagone.

© Netflix.





Indociles reste 4 semaines dans le top 10 des séries en France. © Netflix.

Bien sûr, la France n'est pas le seul pays où Indociles a rencontré le succès à la rentrée. En tout, elle a culminé dans le top 10 Netflix de 32 pays différents. Elle est même parvenue à surpasser des séries qui ont eu droit à un bien plus de mise en lumière, à l'instar de House of Guinness. Comme quoi, le bouche-à-oreille et les histoires de tension psychologique sont parfois plus efficaces que les trailers.

Pourtant, les téléspectateurs sont loin d'être aussi enthousiastes lorsqu'il s'agit d'exprimer leur avis sur la série Indociles. Malgré une moyenne de 78 % sur Rotten Tomatoes et 71 / 100 sur Metacritic de la part de la critique, le public ne lui a attribué qu'une note de 46 % d'un côté et de 5 / 10 de l'autre. Alors, comment expliquer un tel succès ?

Une mini-série tirée de faits réels

Bien qu'Indociles n'ait pas reçu une appréciation aussi grandiloquente que ses audiences, la mini-série de Mae Martin a su capter l'attention des abonnés Netflix. D'une part, son ambiance tendue et sa narration ont su attiser la curiosité du public. Nous entraînant au cœur de l'Académie Tall Pines, un établissement pour adolescents en difficulté, elle dévoile des méthodes autoritaires qui ne seraient pas loin d'une certaine réalité.

De fait, Mae Martin a conçu sa mini-série à partir de témoignages d'anciens pensionnaires du réseau CEDU Education services qui accueillait des milliers de jeunes à la fin des années 1960. Or, ces instituts appliquaient une violence psychologique sans bornes, ce qui a pu donner naissance à ce récit brûlant dans Indociles. Portée par la performance de l'actrice Toni Colette (Little Miss Sunshine, Hérédité), la mini-série compte 8 épisodes à retrouver en intégralité sur Netflix.