Véritable monument intemporel de la science-fiction, ce film qui avait surpassé Star Wars à son époque est actuellement disponible au (re)visionnage sur Netflix.

Outre ses propres productions exclusives pour continuellement garnir son catalogue en nouveautés, Netflix, à l'instar d'autres plateformes SVOD, n'hésite pas aussi à piocher dans des œuvres existantes pour gâter ses abonnés, notamment côté cinéma. C'est justement le cas de ce film de science-fiction proprement cultissime, qui a marqué plus d'une génération, et a même réussi l'exploit de détrôner la monumentale licence Star Wars au box-office à sa sortie lointaine, très lointaine.

Un véritable extraterrestre du cinéma de SF disponible sur Netflix

Malgré un déclin certain depuis son acquisition par Disney, Star Wars conserve une aura indéniable au sein de l'imaginaire culturel collectif, même près de 50 ans après la sortie de son tout premier film, qui avait provoqué un véritable séisme. Pourtant, cinq ans plus tard, un autre chef d'œuvre absolu de la science-fiction allait aussi marquer son temps, et même surpasser l'œuvre emblématique de George Lucas au box office : E.T. par Steven Spielberg, actuellement disponible donc sur Netflix.

Ce qui a profondément touché le public avec E.T., c'est avant tout son histoire touchante. Le film suit un jeune garçon, Elliott, qui découvre un extraterrestre perdu sur Terre et se lie d'amitié avec lui. Un récit universel qui parle de connexion, d'empathie et de différence. Les personnages d'Elliott et d'E.T. continuent, même des décennies plus tard, d'incarner une émotion sincère qui traverse les générations, et que les abonnés Netflix peuvent donc (re)découvrir à l'envi.

Steven Spielberg, l'un des cinéastes les plus influents du cinéma moderne, a avec E.T. réalisé un chef d'œuvre intemporel. Son souci du détail et son talent pour mêler mystère et tendresse font de ce film actuellement disponible sur Netflix une œuvre incontournable. La musique de John Williams, quant à elle, accompagne chaque moment clé avec une intensité mémorable, en témoigne notamment son thème principal iconique.

Un succès unique et influent à plus d'un titre

Pourquoi E.T. a-t-il marqué l'histoire du cinéma à ce point ? Financièrement, ce fut un véritable coup de tonnerre : le film a généré environ 793 millions de dollars au box-office mondial, surpassant Star Wars, considéré comme une révolution cinématographique, devenant ainsi le film le plus rentable de tous les temps jusqu'en 1993. Ce triomphe a propulsé E.T. au rang de film culte, au point d'inciter Netflix à l'ajouter à son catalogue tant d'années après. La critique de l'époque en a également fait un événement. Accueilli chaleureusement par la presse, le film a remporté 4 Oscars, dont celui de la meilleure musique originale. En 1994, il a même été sélectionné pour le Registre national du film, soulignant son impact durable.

Face à un tel succès, on peut se demander pourquoi aucune suite n'a jamais vu le jour. Spielberg lui-même aurait refusé l'idée, souhaitant préserver l'intégrité de cette histoire unique. L'absence d'un deuxième volet n'a fait que renforcer l'aura de l'œuvre originale. L'impact d'E.T. dépasse par ailleurs largement ses recettes et ses récompenses. Il a influencé des générations de cinéastes, inspiré des œuvres comme l'exclusivité Netflix Stranger Things et marqué durablement la culture populaire.

De nombreuses rééditions et hommages perpétuent encore aujourd'hui son héritage. L'OVNI du cinéma n'a jamais vraiment quitté notre mémoire collective. Sa disponibilité sur Netflix offre ainsi aux anciennes comme nouvelles générations l'opportunité de (re)découvrir cet extraterrestre unique en son genre, tandis que les spectateurs nostalgiques peuvent se replonger dans une aventure qui n'a pas pris une ride.

Source : Netflix