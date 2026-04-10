Actuellement sur Netflix, un classique des années 90 fait son grand retour sur les écrans de télévision grâce à la plateforme SVOD au N rouge, qui revient avec le panache qui a fait son succès pendant presque quatre décennies. Réalisé par Kevin Reynolds, ce film palpitant reste un monument du cinéma d'aventure. Pour beaucoup, il figure parmi les long-métrages du genre les plus captivantes de ces 40 dernières années, qu'on peut (re)voir sans hésiter.

Un film d'aventure légendaire pour une figure culte disponible sur Netflix

Nottingham va mal, la forêt aussi, et un certain archer est sur le point de semer à nouveau le trouble pour voler aux riches et distribuer aux pauvres. Ce personnage culte dont on a déjà entendu parler au moins une fois, c'est Robin des Bois. En 1991, il avait droit à une adaptation au cinéma qui a marqué sa génération, et les près de quarante décennies suivantes, qu'on peut désormais (re)découvrir sur Netflix : Robin des Bois, Prince des Voleurs.

L'aventure de Kevin Reynolds sortie en 1991, avec Kevin Costner en tête d'affiche et Alan Rickman, irrésistible dans le rôle du Shérif, est en effet disponible sur Netflix dans le cadre de son programme de sorties films de mars 2026. Le film nous fait remonter le temps dans l'Angleterre de 1193, et mêle des raids de cape et d'épée avec l'inébranlable Azeem, incarné par le légendaire Morgan Freeman, et une bravoure digne d'un multiplexe.

Dans Robin des Bois, Prince des Voleurs, disponible donc depuis le mois dernier sur Netflix Robin de Locksley rentre des croisades dans un pays ravagé par la peur et les impôts. Incarné par Kevin Costner, il rassemble les hors-la-loi, transforme Sherwood en un havre de paix et métamorphose la rébellion en un idéal. De l'autre côté se tient Alan Rickman dans le rôle du shérif de Nottingham, sarcastique et impitoyable, un personnage malfaisant qui crève l'écran à chaque apparition. Aux côtés de Robin, Azeem, interprété par Morgan Freeman, apporte esprit, honneur et une sérénité inébranlable.

Une grande aventure à (re)voir avec grand plaisir

Avec une durée de 2 h 20, le film qui garnit actuellement le catalogue de Netflix se déroule avec une assurance tranquille, mêlant action, romance et camaraderie. Les audacieuses scènes de tir à l'arc, d'embuscades furtives et d'action restent saisissantes. Les dialogues, incisifs, s'adoucissent ensuite en nuances subtiles, donnant toute sa dimension à la loyauté et au sacrifice. Ce riche mélange de mythe et de réalisme a servi de modèle à de nombreux films d'aventure, rarement égalés par son rythme ni par sa chaleur.

Si vous êtes friand de ce genre de film, c'est donc le moment idéal pour le découvrir sur Netflix. Les performances des acteurs sont d'une intensité rare, notamment celle de Costner, incarnant un héros imperturbable, et celle de Rickman, menaçant et jubilatoire. Le film transcende les générations grâce à un spectacle grandiose et des enjeux humains profonds, suscitant la découverte chez les nouveaux venus et ravivant la nostalgie des fans de longue date.