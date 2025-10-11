Tandis que les nouveautés d'octobre commencent déjà à défiler sur les plateformes de SVOD, de Prime Video à HBO Max, en passant par Crunchyroll et Disney+, il y a un film disponible sur Netflix qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête. Véritable chef-d'œuvre signé d'un grand réalisateur et oscarisé en 2017, vous ne pouvez pas passer à côté. D'autant plus que son ambiance oppressante colle très bien avec la saison. Alors sortez le pop-corn et préparez-vous à vous offrir un grand moment de cinéma.

Vous ne penserez plus pareil après avoir vu ce film sur Netflix

En à peine plus de 10 ans, Denis Villeneuve s'est imposé comme l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération. Ayant émergé avec les thrillers Prisoners et Sicario, on le connaît surtout aujourd'hui pour Blade Runner 2049, avec Ryan Gosling, et son adaptation monumentale de la saga Dune. Un film en particulier a marqué ce tournant dans sa carrière vers la science-fiction. Il est disponible sur Netflix depuis mai dernier et c'est un incontournable.

Netflix a misé fort cette année en ajoutant ce chef-d'œuvre de Denis Villeneuve à son catalogue. Sorti en 2016, Premier Contact est aujourd'hui un des représentants les plus emblématiques de la science-fiction moderne. Adapté de la nouvelle L'Histoire de ta vie de Ted Chiang, parue en 1998, le film repense le genre de l'invasion extraterrestre pour nous interroger sur la rencontre avec l'étranger et nos manières de communiquer.

Premier Contact relate l'histoire d'une rencontre inattendue, la rencontre d'une vie. Louise Banks (Amy Adams) est une chercheuse réputée en matière de linguistique comparée. La tête dans les livres, elle ne s'attendait pas à ce que l'armée américaine fasse appel à elle pour établir un lien avec des étrangers, surtout venus de l'espace. En effet, plusieurs vaisseaux extraterrestres se sont posés sur Terre et leurs passagers, des heptapodes jamais observés, ont une façon de communiquer loin de nos conceptions langagières. Eh oui, même avec les sous-titres de Netflix, vous risquez d'avoir du mal à les comprendre.

Par son sens de l'esthétique ainsi que son goût pour les plans contemplatifs, Denis Villeneuve traduit avec poésie la rencontre avec l'inconnu. Le personnage de Louise Banks devient un pont vers des êtres à mille lieues de l'espèce humaine. Le film prend la forme d'une fable sur l'espèce humaine, la manière dont elle construit son expressivité et de se confronter à l'autre. C'est d'ailleurs assez cocasse de se dire que ce défi communicationnel a été rencontré sur le plateau même du tournage, puisque le réalisateur parlait français avec un casting principalement anglophone. Comme quoi, même sans traverser les frontières de l'espace, ce film nous interroge sur ses situations qu'on peut être amenés à rencontrer dans la vie de tous les jours. Premier Contact est à découvrir sur Netflix.