Netflix a un catalogue de films assez énorme et parmi eux se trouve une œuvre culte qui a pourtant fait un four à sa sortie avant de devenir absolument légendaire et gravé à jamais dans l'histoire du cinéma.

Il arrive parfois que certains films ne performent pas comme attendu au cinéma, mais finissent par devenir archi cultes. Si un succès au box-office assure forcément une ou plusieurs suites, et le confort financier à ses créateurs, ce n'est pas ce qui lui garantit une place dans l'histoire. Ce sont bien les spectateurs, au fil des années, qui en font une œuvre culte, marquante et ancrée dans la légende. C'est le cas de ce film qui est actuellement disponible sur Netflix.

Un film culte qui a pourtant bidé à sa sortie au cinéma

Sorti en 1994, le film Les Évadés n'a pas spécialement marqué les esprits. C'est un film comme tant d'autres qui ne performera pas plus que ça au cinéma. Les critiques sont pourtant bonnes à l'époque, mais les spectateurs ne se bousculent pas dans les salles obscures. Au total, le film ne rapportera que 16 millions de dollars au box-office (chiffre de l'époque, hors inflation actualisée), ce qui en fait un cuisant échec. Pourtant, au fil des années, ce dernier deviendra absolument culte, grâce aux spectateurs et à une ressortie du film qui lui permettra d'engranger plusieurs dizaines de millions supplémentaires lors de sa réédition, et il est toujours disponible sur Netflix.

Le film nous raconte la vie difficile et l'évasion spectaculaire d'Andy Dufresne, interprété par Tim Robbins. L'homme croupit en prison après avoir été accusé à tort du meurtre de sa femme et de son amant. Il se liera d'amitié avec Ellis Boyd "Red" Reddington (Morgan Freeman), un autre condamné à perpétuité. Tous deux se serreront les coudes et purgeront leur peine jusqu'au grand jour.

Un film désormais légendaire et disponible sur Netflix

Disponible sur Netflix depuis le mois de novembre 2025, le film est devenu une vraie légende au fil des années. Les Évadés rencontre un vrai succès d'estime bien des années après sa sortie, grâce au bouche-à-oreille et à ses critiques qui deviendront finalement très positives, mais aussi et surtout grâce à sa sortie en vidéo. C'est à partir de là que la popularité de l'œuvre explosera : il deviendra même le film le plus loué et vendu en VHS de l'année 1995.

Il a depuisété mentionné à de nombreuses reprises dans divers films et séries, et fait même partie des 100 meilleurs films de tous les temps d'après les spectateurs (d'après l'American Film Institute). Le film sera même nominé à de très nombreuses reprise aux Oscars en 1995 et se sélectionné en 2015 pour être préservé dans la grande bibliothèque du Congrès aux Etas-Unis. Si vous n'avez encore jamais découvert ce petit chef d'œuvre, il en encore temps d'y jeter un œil sur Netflix.