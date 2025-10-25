Netflix est sur tous les bons coups. Si on en croit les dernières informations, la plateforme aurait pressenti le succès colossal au cinéma d'un film de la rentrée pour envisager de produire son propre remake.

Premier arrivé, premier servi. Netflix a eu du nez sur ce coup (ou a tout simplement été plus rapide que les autres ?). Le service de SVOD aurait fait une acquisition que ses concurrents vont lui envier, que ce soient les grosses plateformes comme Prime Video et Disney+, que les émergentes telles que HBO Max et Apple TV+. Cependant, c'est un gros morceau sur lequel il n'a pas intérêt à se louper.

Netflix veut adapter ce film au 660 millions de dollars au box office

C'est indéniablement LA grosse surprise de la rentrée 2025. Non, nous ne parlons pas de KPop Demon Hunters, qui fait le buzz depuis sa sortie à la fin de l'été sur Netflix, mais d'un succès en salles qui pourrait bientôt trouvé écho sur la plateforme au N rouge justement. C'est du film Demon Slayer La Forteresse Infinie dont il est question, première partie de la trilogie finale qui viendra clore l'adaptation du manga de Koyoharu Gotōge à l'écran.

La première partie de l'arc La Forteresse infinie est sortie au cinéma le 17 septembre 2025 et a tout de suite attiré les foules. En une semaine seulement, il avait rapporté plus de 556 millions de dollars au box office mondial. Un mois après, l'adaptation de Demon Slayer frôle les 660 millions de dollars. C'est un record historique à travers le monde et ça n'a pas échappé à Netflix. Il parvient en effet à faire mieux que le premier film Pokémon (163 millions de dollars) par exemple. Il bat même les chiffres du précédent film de la licence, Le Train de l'infini (486 millions de dollars), devenant ainsi le film d'animation le plus vu de tous les temps au cinéma au Japon.

© Koyoharu Gotōge / ufotable.

Bien conscient du potentiel de la franchise, Netflix a accueilli dans son catalogue l'intégral de l'anime qui précède donc ce film et les deux à suivre. Mais, la plateforme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Si en croit la déclaration de Daniel Richtman (alias DanielRPK sur les réseaux sociaux), elle détiendrait « les droit d'adaptation en live-action de Demon Slayer ».

Réputé pour ses informations sur les coulisses de l'audiovisuel nord-américain, l'insider n'a pas donné plus de détail à ce sujet. Néanmoins, cela fait un moment que Netflix produit ce genre de refontes, avec des succès notables comme One Piece, Alice in Borderland ou encore Avatar Le Dernier Maître de l'air. Il ne serait pas étonnant, après avoir déjà fait une belle place à Demon Slayer dans son catalogue, que le service aille plus loin pour surfer sur une franchise dont le succès n'est plus à prouver. Alors, si la rumeur est avérée, nul doute que nous en aurons confirmation dans les mois à venir.