Vous êtes amateur de SF et vous cherchez quoi regarder sur Netlfix ? Vous êtes peut-être passé à côté de cette série de science-fiction qui pense le voyage dans le temps comme aucune autre.

Impossible que vous n'en ayez pas entendu parler. De 2017 à 2020, le nom de cette série Netflix était sur toutes les lèvres. Son intrigue était si énigmatique que tout le monde en parlait, s'interrogeant sur les secrets derrière ses histoires de voyage dans le temps. Véritable ovni allemand, elle a marqué bien des abonnés de la plateforme, entre obsessive collective et révélation choc. Si vous êtes passé à côté, il est encore temps de rattraper cette œuvre de science-fiction qui va vous retourner le cerveau.

Une série Netflix qui vous piège dans un voyage temporel

Le voyage dans le temps est un incontournable de la science-fiction. Les scénaristes et réalisateurs de tous bords s'y sont frottés de bien des façons, donnant lieu à des productions aussi cultes que Retour vers le futur, Doctor Who ou Life is Strange premier du nom. La plateforme Netflix a elle aussi voulu son œuvre phare en la matière et cela a donné Dark.

Pendant ses trois saisons, la série Netflix Dark se distingue de la plupart des autres œuvres de voyage temporel. Pas de raccourcis, pas de deus ex machina, pas d'incohérence masquée... Elle repose sur un principe hyper efficace : le paradoxe de causalité qui implique que les cases et les effets fusionnent. Chaque génération de personnage est alors bloquée dans une boucle sans début ni fin, ou tout fonctionne avec une précision effrayante.

Baran bo Odar et Jantje Friese, les créateurs de Dark pour Netflix, n'ont rien laissé au hasard. Et pour cause, ils avaient prévu l'issue de ce jalon de la science-fiction dès le premier épisode. Ajoutez à cela un décor froid et envoûtant, empli de brouillard, un peu comme si Silent Hill rencontrait Twin Peak. Ainsi, au cœur de cet univers où le mystère plan constamment, des familles brisées tentent de s'extirper de leur sort, piégées dans une boucle temporelle qui refuse de les laisser s'échapper.

© Netflix.

Dark réussit là où beaucoup échouent en science-fiction

Si Dark fait date, c'est aussi parce qu'elle s'est terminée avec brio. Beaucoup de séries de science-fiction peinent à trouver une conclusion pertinente, à la hauteur de tout ce qu'elles ont proposé auparavant. Mais la production de Netflix, elle, parvient à proposer une fin aussi émouvante que forte. Avec une dimension philosophique, elle interroge sur le libre arbitre, le déterminisme et les désirs qui nous condamnent.

Si vous cherchez une série qui va au-delà du simple binge-watching, Dark mérite clairement que vous vous arrêtiez dessus. Elle secoue et convoque toute votre attention pour comprendre les tenants et aboutissants des enjeux qu'elle développe sur trois saisons. Retrouvez sans attendre l'intégral sur Netflix et poursuivez même l'expérience avec 1889, son spin-off en une saison.