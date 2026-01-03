Cet immense succès Netflix qui a aussi cartonné au cinéma, pourrait avoir le droit à une ou plusieurs suites, mais à certaines conditions uniquement et le réalisateur ne mâche pas ses mots.

Netflix fait l'actualité en ce moment à cause du grand final de Stranger Things qui n'arrive clairement pas à convaincre. Malgré tout, non seulement la série va avoir le droit à une suite, mais en plus Netflix multiplie les succès ce qui garantit une fois encore une certaine pérennité à la plateforme. C'est le cas notamment avec cette saga policière qui cartonne dont le dernier film a fait exploser les compteurs. Un succès fou qui pourrait lui assurer une suite, mais rien n'est encore joué.

Bientôt une suite pour ce gros succès Netflix ?

Lorsque quelque chose marche, pourquoi s'en priver ? Un crédo qu'a très bien compris Netflix et plus largement tout le monde en réalité. La plateforme SVOD, comme beaucoup d'autres acteurs majeurs du milieu, a tendance à essorer ses franchises jusqu'à plus soif. Le problème, c'est que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous derrière. Jusqu'ici, la saga policière À couteaux tirés s'en est bien sortie avec trois films tous aussi bien les uns que les autres et qui ont cartonné.

Le premier film a cartonné au cinéma avec plus de 312 millions de recettes au box-office ce qui a poussé Netflix à racheter les droits pour plus de 400 millions de dollars. Le second film, Glass Onion, a ensuite enregistré près de 279 millions de vues en seulement 28 jours. Son troisième opus quant à lui, Wake up Dead Men, a fait un démarrage record avec plus de 20 millions de vues en trois jours seulement. Le film a ensuite squatté le top 10 des films les plus vus un bon moment dans plusieurs pays. À plus d'un titre donc, la franchise À couteaux tirés est la saga policière la plus vue de la plateforme, si bien qu'il paraît difficile de ne pas imaginer de suite, sauf que pour le moment rien n'est prévu.

Des suites possible pour A Couteaux Tirés, mais à certaines conditions seulement

Il y a quelques semaines, Rian Johnson, à la tête de la licence, a affirmé qu'il serait partant pour de nouveaux films à la condition qu'il ait réellement quelque chose à raconter, et surtout que Daniel Craig soit partant lui aussi. Johnson est catégorique là-dessus, c'est lui qui s'occupe des films pour Netflix et personne d'autre, et c'est avec Daniel Craig ou rien. Interrogé par Forbes sur la possibilité de voir la licence exploitée par d'autres réalisateurs, il avait rétorqué avec humour « Absolument pas. C'est la mienne. Ils devront me l'arracher de mes mains froides et mortes » avant d'ajouter « De la même manière, si Daniel ne s'amuse plus ou ne veut plus en être, alors en ce qui me concerne, la saga est terminée.»

Mais rassurez-vous, ça semble plutôt bien parti puisque d'après The Hollywood Reporter, une suite serait même déjà en chemin. Johnson et Craig échangeraient activement à ce sujet d'après le réalisateur lui-même. Lors d'une des avant-première du dernier film à Londres, le réalisateur avait réaffirmé son intérêt pour des suites. « Je ne sais pas pourquoi j’arrêterai d’en faire si on me laisse en faire d’autres », a-t-il déclaré avant de se dire « créativement énergisé ». Il a également affirmé discuter de la suite régulièrement avec Daniel Craig. En d'autres termes si Netflix donne son feu vert, il est tout à fait probable qu'une suite finisse par voir le jour. En attendant, vous pouvez retrouver les trois film sur Netflix.

