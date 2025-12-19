Les budgets des séries n’ont jamais été aussi élevés, surtout chez Netflix. Et justement, la série la plus chère de la plateforme dévoile enfin son calendrier. Il va falloir se montrer patient.

On le sait, les budgets des séries chez Netflix, comme ailleurs, ne cessent d’augmenter. Il suffit de regarder la saison 5 de Stranger Things pour s’en convaincre. Pourtant, la série la plus chère de la plateforme n’est pas celle-ci, mais une autre, à laquelle on ne pense pas forcément, et dont la suite ne se fera pas attendre avant un long moment.

Il va falloir être patient pour la suite de la série la plus chère de Netflix

Dans l’histoire récente du cinéma et des séries de science-fiction, peu de projets ont suscité autant d’attentes que Le Problème à trois corps. Après une première saison très remarquée, la série la plus coûteuse jamais produite par Netflix donne enfin des signes de retour. Une bonne nouvelle pour les fans, même si la suite ne se dévoilera pas avant un long moment.

Dès sa diffusion, Le Problème à trois corps s’est imposée comme un projet hors normes. Avec un budget estimé à environ 160 millions de dollars pour sa première saison, la série reste à ce jour la production de science-fiction la plus ambitieuse de Netflix. Un investissement colossal, confié à D.B. Weiss et David Benioff, connus pour leur travail sur Game of Thrones.

Le récit mêle science, politique et réflexion philosophique. Il débute pendant la Révolution culturelle chinoise, lorsque la physicienne Ye Wenjie envoie un message dans l’espace. Des décennies plus tard, plusieurs scientifiques se retrouvent entraînés dans un mystérieux jeu en réalité virtuelle, révélant une menace extraterrestre qui pourrait bouleverser l’avenir de l’humanité.

Un tournage étalé sur plusieurs années

Selon le planning actuellement évoqué par Netflix, le tournage doit s’étendre jusqu'à août 2027, principalement en Hongrie. Une durée inhabituelle pour une série, mais qui s’explique par l’ampleur des décors, la complexité des effets visuels et l’ambition globale du projet. Si tout se déroule comme prévu, la saison 2 pourrait arriver sur Netflix fin 2026 ou début 2027. La saison 3 viserait quant à elle une sortie en 2028. Une attente longue, mais assumée par la plateforme.

Ce calendrier étendu traduit une volonté claire de Netflix. Traiter Le Problème à trois corps comme une véritable saga de science-fiction, pensée sur le long terme. En évitant les ruptures de rythme et de qualité entre les saisons, la plateforme espère offrir une expérience plus fluide, digne des grandes fresques du cinéma de genre.

Source : Netflix