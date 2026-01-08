Si l’on vous parle de Netflix, la première chose qui vous viendra forcément à l’esprit sont incontestablement les films et les séries. Car de Stranger Things à La Casa de Papel, en passant par Mercredi, Umbrella Academy ou encore Orange is the New Black, la plateforme de SVOD ne manque pas de programmes ayant su marquer les esprits. Pour les joueurs, Netflix est aussi toutefois une extension de leurs univers favoris, qui prennent parfois vie via des adaptations animées ou live action. Et justement, l’un des jeux les plus populaires de l’histoire va aussi y avoir droit.

Netflix s’offre les droits de l’un des jeux les plus populaires

Ce n’est désormais plus un secret : Netflix et le jeu vidéo, c’est une belle histoire d’amour. Rien que ces dernières années, de nombreuses franchises populaires comme Tomb Raider, Cyberpunk 2077, League of Legends, Splinter Cell, Devil May Cry ou encore The Witcher ont eu droit à leurs adaptations, avec des retours généralement plutôt positifs. Toutefois, Netflix ne donne pas que dans le jeu vidéo. Ainsi, après Donjons et Dragons en 2023, les amateurs de jeux de société vont avoir droit à l’adaptation d’un autre jeu de plateau : Les Colons de Catane.

Créé par Klaus Teuber en Allemagne en 1995, ce jeu de gestion sur fond de commerce et de colonisation a rapidement envahi les boutiques du monde entier, et a aujourd’hui été traduit dans plus d’une quarantaine de langues. Coopération et trahison se mêlent alors au cœur de chaque partie des Colons de Catane, qui réunit trois ou quatre joueurs pour une durée moyenne d’environ une heure. En sachant que plusieurs extensions ont également pu voir le jour au fil des décennies, augmentant pour certaines le nombre de joueurs jusqu’à six.

Mais alors, que compte faire Netflix avec une telle franchise ? Beaucoup de choses, visiblement. Car si le projet n’en est encore qu’à ses balbutiements, la plateforme de SVOD semble déjà avoir de grandes ambitions. Il serait ainsi question de plusieurs formats mêlant séries animées, live action et même longs métrages pour un univers transmédia étendu. Et pour chapeauter tout cela, une bien belle équipe composée de Darren Kyman (Asmodee), Pete Fenlon (Catan Studio) et Roy Lee (Vertigo Entertainment), accompagnés de Guido et Benjamin Teuber, fils du créateur des Colons de Catane.

Klaus Teuber lors du lancement des Colons de Catane en 1995 © Sipa / AP / Bernd Kammerer

Reste à jeter les dés

Naturellement, une telle annonce n’a pas manqué de provoquer un certain scepticisme chez les spectateurs, qui ont du mal à imaginer le projet derrière une telle adaptation. Mais s’il y a bien une chose que nous ont prouvé les dernières années, c’est qu’Hollywood ne manque pas de ressources lorsqu’il s’agit d’exploiter toutes les franchises possibles et imaginables. Reste juste à savoir si Netflix parviendra à en tirer quelque chose de bon ou non. Mais cela, il faudra sans doute attendre plusieurs années avant de le découvrir.

Source : Asmodee