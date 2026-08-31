Un enfant moqué construit son propre bras avec des LEGO... et finit au Guinness World Records. Son secret ? 15 euros de pièces qui changent la vie d'autres enfants dans le monde entier.

En janvier 2017, le Guinness World Records officialise un record inédit : la prothèse de bras MK-I, conçue par David Aguilar, devient la première prothèse fonctionnelle fabriquée avec des pièces LEGO, raconte TN. Cette reconnaissance couronne un projet né bien avant, dans une chambre d'enfant, avec des briques de construction comme seul outil.

David Aguilar est né en Andorre avec le syndrome de Poland, une malformation congénitale qui a empêché le développement complet de son avant-bras droit, de son muscle pectoral et d'une partie de la musculature de son dos. Enfant, il subit du harcèlement en raison de son apparence physique. À 5 ans, il reçoit son premier jeu de LEGO, qui devient rapidement un refuge.

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Du bateau LEGO au bras robotique

À 9 ans, il construit sa première prothèse à partir des pièces d'un bateau LEGO. L'objet n'est ni résistant ni pleinement fonctionnel, mais il lui permet de vérifier que son idée tient debout et de reprendre confiance face aux moqueries de ses camarades. Neuf ans s'écoulent avant qu'il ne parvienne à une version capable de supporter des mouvements et des efforts réels.

En 2017, à 18 ans, il récupère les pièces d'un hélicoptère LEGO Technic pour assembler le MK-I : une structure rouge dotée d'une articulation mobile au coude et d'une pince qui s'active en fléchissant le bras. Le mécanisme lui permet d'attraper des objets, d'accomplir des tâches quotidiennes, et même de faire des pompes. C'est cette prothèse qui vaudra à David Aguilar son entrée au Guinness World Records.

Il continuera de perfectionner son design jusqu'au MK-V, un bras à cinq doigts mobiles équipé de capteurs, de moteurs et d'un système de poulies actionné par les mouvements du moignon.

Des prothèses à 15 euros pour d'autres enfants

Devenu étudiant en bio-ingénierie à Barcelone, David Aguilar met son savoir-faire au service d'autres personnes. Il fabrique des prothèses accessibles pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir de modèles traditionnels.

Il construit ainsi deux bras pour Beknur, un garçon de 8 ans né avec les quatre membres non développés complètement. Sa mère, Zaure Bektemissova, expliquait depuis Strasbourg que les prothèses classiques, mayoritariamente grandes y pesadas, n'étaient pas adaptées à la colonne vertébrale de son fils.

Les pièces utilisées pour les deux bras de Beknur ont coûté 15 euros au total. L'enfant, après les avoir testés, s'est réjoui de pouvoir enfin attraper des objets qui lui échappaient jusque-là.

Connu sur les réseaux sociaux sous le surnom de « Hand Solo », David Aguilar a depuis reçu le Prix à l'Innovation 2018, une bourse académique et le Prix à la Superación Personal de la Fondation Jacqueline Pradere. L'entreprise danoise LEGO a elle-même réagi publiquement à son parcours, saluant sa ténacité.

Il n'utilise pourtant pas ses propres prothèses au quotidien. Il travaille à étendre son projet aux prothèses de jambe, avec l'ambition de développer des solutions accessibles pour des enfants souffrant de différents handicaps.