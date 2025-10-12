Outre son intérêt évident pour l'espace, avec notamment une technologie de message laser digne de la science-fiction, la NASA s'intéresse aussi à notre propre planète, la Terre. Alors que la situation sur notre petite planète bleue ne va pas vraiment en s'améliorant, un récent rapport de l'Agence Spatiale Américaine, avec des données recueillies par des satellites spécialisés à l'appui, dresse un constat d'une gravité certaine, et qui demande de prendre des mesures immédiates, au risque de conséquences dramatiques pour l'avenir.

La NASA tire la sonnette d'alarme quant à la situation sur Terre

Une nouvelle analyse de la NASA via des données satellites indique en effet un constat pour le moins alarmant : le niveau de la mer a augmenté plus que prévu en 2024. L'analyse de l'agence montre en outre que le niveau mondial de la mer a augmenté de plus de 10 centimètres, depuis 1993, année où les satellites ont commencé à mesurer la hauteur des océans, et cette montée du niveau de la mer continue d'augmenter.

Dans un précédent rapport rédigé par des chercheurs de renom de diverses agences américaines – la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la NASA, le ministère de la Défense et d'autres, des scientifiques prévoient une hausse du niveau de la mer de 25 à 30 cm le long des côtes américaines au cours des trois prochaines décennies. Et ça ne va pas s'arrêter là. Les États-Unis pourraient en effet connaître une hausse du niveau de la mer de plusieurs mètres d'ici la fin du siècle. Ce constat est malheureusement le même pour l'ensemble du globe.

Le nouveau graphique de la NASA ci-dessous présente l'image capturée par les satellites depuis 1993. Il est important de noter que le taux d'élévation du niveau de la mer a doublé au cours de cette période. Les satellites, comme la sonde Sentinel-6/Michael Freilich, utilisent des altimètres radar pour observer l'élévation du niveau de la mer en émettant des ondes radio depuis l'espace vers la surface, lesquelles se réfléchissent sur l'océan et reviennent au satellite.

© NASA

Les glaciers fondent à vue d'œil et les températures grimpent en flèche, au point de nous inonder à terme ?

Il y a deux principaux facteurs contribuant à l'élévation alarmante du niveau de la mer rapportée par la NASA. Le plus important, environ les deux tiers, est la fonte des glaces. À l'échelle mondiale, la quasi-totalité des glaciers de montagne fondent, et une grande partie de l'eau glaciaire finit par se déverser dans l'océan. De plus, les immenses réserves de glace du Groenland et de l'Antarctique font fondre d'énormes quantités d'eau dans la mer. La calotte glaciaire du Groenland, environ trois fois plus grande que le Texas, a perdu quelque 200 gigatonnes par an entre 2003 et 2019. Le deuxième facteur est la dilatation thermique : à mesure que les mers absorbent davantage de chaleur, elles se dilatent.

En 2024, cependant, pour corroborer le rapport de la NASA sur le niveau de la mer, la dilatation thermique a joué un rôle plus important, ce qui n'est guère surprenant puisque 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre (les mers absorbent plus de 90 % de la chaleur humaine accumulée sur Terre). Cela a ainsi accéléré l'élévation du niveau de la mer, dépassant légèrement les prévisions annuelles actuelles, pour atteindre près de 6 mm.

Dans les années à venir, cependant, la fonte des calottes glaciaires terrestres jouera un rôle majeur dans l'élévation du niveau de la mer. « Les calottes glaciaires commencent tout juste à se réchauffer », avait précédemment déclaré Willis de la NASA, et cela apparaît de plus en plus évident qu'il avait raison, et que des mesures d'urgence doivent être prises pour prévenir des conséquences potentiellement très dramatiques.

Source : NASA