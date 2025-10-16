La Nasa a observé un phénomène inattendu près de Jupiter. Les images de la sonde Juno révèlent un détail fascinant tout près de cette géante de notre Système solaire.

L'espace a toujours matière à nous étonner. L'an dernier, alors que la sonde Juno poursuivait un énième survol de Jupiter, les caméras de la NASA ont repéré quelque chose d'étrange tout près de la mythique Grande Tache rouge de la géante gazeuse. De l'autre côté de l'objectif, une surprise attend les scientifique. Nous vous disons tout sur ce spectacle rare qui restera dans les mémoires.

Jupiter cachait une surprise à la NASA

Depuis 2016, la sonde Juno tourne en orbite autour de Jupiter afin de tenter d'en percer les secrets. En plus de ses nombreux instruments de mesure, elle possède une caméra embarquée qui scrute en continu l'atmosphère de la planète, ses champs magnétiques majestueux et son armada d'astres lunaires. Or, en mai 2024, un détail sur l'un de ses clichés attire l'attention des astronomes à proximité d'un lieu très reconnaissable.

Ainsi, à seulement 265 000 km de la Grande Tache rouge, l'immense tempête qui sévit depuis des siècles sur Jupiter, la NASA remarque une présence inattendue. Ç'aurait pu n'être qu'une simple saleté sur l'objectif, un artefact visuel, mais non. Ce petit point noir au-dessus de la mer de nuages rouge est en fait... une lune !

En effet, les scientifiques de la NASA repèrent ici Amalthée (« Amalthea »), une lune minuscule de 84 km de rayon découverte à l'origine par l'astronome Edward Emerson Barnard en 1892. Elle est facilement identifiable à sa couleur d'un rouge vif, qu'elle doit certainement aux projections de soufre venant d'Io, la lune volcanique voisine.

Sa teinte est loin d'être la seule particularité d'Amalthée. Les scientifiques ont découvert que cette toute petite lune était un véritable chauffage ambulant. Elle émet plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du soleil, ce qui en fait un astre vraiment fascinant pour la NASA. Les certitudes sur ce phénomène sont loin d'être établies. Deux hypothèses se dégagent néanmoins : l'influence des champs magnétiques de Jupiter, qui pourrait induire des courants électriques en son sein, ou la pression gravitationnelle de la planète géante.

Photos prises en 1997 par la sonde Galileo. © NASA.

Avec cette découverte, la sonde Juno confirme son rôle de témoin privilégié de l'univers palpitant de Jupiter. Elle a immortalisé un cliché rare de la cinquième lune de la planète, l'une des nombreuses parmi la quasi-centaine en orbite autour de la géante gazeuse. Cependant, sa mission devrait toucher à sa fin. La NASA avait prévu son arrêt en septembre 2025. Mais un signal reçu début octobre pourrait indiquer qu'elle a été prolongée. Affaire à suivre donc.