L'an dernier, la NASA a fait une découverte inattendue sur Mars. Un de ses rovers a repéré un vestige d'hélicoptère. C'est un fait historique dans l'exploration spatiale.

L'image semble tout droit sortie d'un film de science-fiction : au cœur du désert rouge de la planète Mars repose un engin inattendu. Ce n'est pas base alien, ni même une sonde perdue depuis plusieurs décennies. Ce que le rover de la Nasa a trouvé là, c'est en réalité la trace d'une activité bien humaine et récente qui plus est ! Toute une histoire dont le fin mot a été révélé l'an passé.

L'hélicoptère de la Nasa retrouvé par un rover

Pour comprendre ce qui est arrivé, il faut remonter légèrement dans le temps et lever la tête vers les étoiles. Quatrième planète de notre Système solaire, Mars fait l'objet de bien des fantasmes dans la Pop culture. Mais, avant que nous ne rêvions de petits hommes verts venus de la planète rouge, celle-ci est devenue l'un des terrains de jeu préféré des astronomes. En conséquence, les moyens déployés pour son exploration n'ont eu de cesse de grossir et de se perfectionner. En témoigne une certaine carcasse découverte par la Nasa.

C'est le 18 janvier 2024 que le drame est arrivé : Ingenuity, le premier hélicoptère à avoir réalisé un vol motorisé sur une autre planète, s'est crashé sur Mars. Lancé en 2021, il avait effectué 72 vols et parcouru environ 17 kilomètres à des altitudes allant jusqu'à 24 mètres. Mais voilà, l'aventure n'aura duré que 3 ans. L'appareil de la Nasa est cloué au sol depuis des mois, sans espoir de redécoller un jour. Il aura fallu un mois pour que l'agence spatiale retrouve sa trace, prenant même des photos de l'engin à moitié enseveli sous le sol martien.

© NASA / JPL-Caltech / ASU / Simeon Schmauß.

Un crash historique sur Mars

En février 2024, le rover Perseverance a en effet fait une sacrée découverte dans la région désertique de Neretva Vallis. À l'occasion d'une de ses pérégrinations, le véhicule est tombé sur un spectacle à la fois fascinant et tragique. Les images publiées par la Nasa montrent un appareil partiellement ensablé. Après une erreur de navigation, l'une des pales de l'hélicoptère Ingenuity a visiblement percuté le sol de Mars, endommageant l'engin de manière irrémédiable.

Aujourd'hui, Perseverance poursuit sa mission d'exploration en solo. L'hélicoptère, lui, reste sur place. Certes, Ingenuity ne décollera plus, mais il laissera une trace indélébile dans l'histoire spatiale. Après avoir effectué les premiers vols extraterrestre sur Mars, il a également connu le premier crash aérien sur une autre planète. Maintenant, la Nasa planche sur de nouveaux projets pour poursuivre les expérimentations au-delà de notre atmosphère.