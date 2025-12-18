Un signal capté par la NASA intrigue la communauté scientifique et embrase déjà l'imaginaire collectif. Serions-nous à la frontière d'une découverte qui pourrait tout bouleverser ?

La Nasa est au cœur d'une découverte qui fait déjà vibrer la planète entière. Depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois, les astronomes ont les yeux rivés sur un phénomène rarissime : l'approche d'un élément venu d'ailleurs. S'il pose tout un tas de questions à mesure qu'il voyage non loin de la Terre, il pourrait surtout être porteur de réponses espérées depuis des générations.

Un voyageur intergalactique qui pourrait tout changer pour la Nasa

Le fameux "vaisseau" baptisé 3I/ATLAS est sous le feu des projecteurs depuis déjà quelque temps. Et la NASA ne compte pas le lâcher. Ainsi, l'agence a pu déterminer qu'il suit une trajectoire hyperbolique à plus de 57 km/s. Autrement dit, il traverse notre système solaire mais ne fait que le traverser. Pas de temps d'arrêt chez nous pour cet objet dont l'apparition est un événement dingue, troisième seulement de la sorte à voyager de notre côté de l'univers.

Cependant, plus que l'objet céleste en lui-même, quelque chose de plus spécifique à son sujet interpelle la communauté scientifique. Grâce au télescope Swift, la Nasa a pu détecter une signature chimique inattendue autour du 3I/ATLAS. Il s'agit de gaz hydroxyle (OH), soit un dérivé direct de l'eau. C'est tout bonnement une première pour un objet interstellaire. Cela veut en plus dire que la comète continue à en dégager sur son passage, alors que celles locales restent inactives, ce qui surprend d'autant plus les astronomes.

Pour la Nasa, c'est une découverte majeure. Vous savez probablement déjà que l'eau est un élément vital pour tout organisme. Or, le passage du 3I/ATLAS est la preuve que cet élément essentiel est capable de voyager à travers l'espace, et ce, pendant des milliards d'année. Car la comète serait en fait un débris d'une ancienne étoile disparue datant d'avant l'apparition de notre Soleil.

Enfin, l'agence spatiale se veut rassurante. Contrairement à l'inquiétude qui a commencé à poindre à l'approche de ce “vaisseau extraterrestre”. Celui-ci n'abrite aucun petit homme vert et ne représente aucune menace pour la Terre. De fait, il passera à environ 270 millions de kilomètres de notre planète dans le courant du mois de décembre. En revanche, il représente un véritable intérêt pour la Nasa. L'observation du 3I/ATLAS pourrait être un nouveau pas en avant dans la découverte de traces de vie aux confins de l'univers. Pendant que la science mène ses recherches, vous pouvez suivre l'actualité de la comète sur les réseaux via le compte officiel @3IAtlas_Anomaly.