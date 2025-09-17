La NASA a confirmé que la Chine était en mesure de ralentir la rotation de la Terre grâce à l'une de ses constructions les plus impressionnante. On vous explique pourquoi.

Incroyable, mais pourtant vrai, la Chine est capable de ralentir la rotation de la Terre et ça pourrait même aller encore plus loin dans les années à venir. La NASA a confirmé le phénomène, et les différents rapports émis depuis des années peuvent être perçus comme quelque chose d’alarmant pour l’avenir.

Quand la Chine impacte la rotation de la planète, la NASA le confirme

C’est assez surréaliste lorsqu’on y pense, et pourtant ce n’est pas un scénario de science-fiction cette fois mais bel et bien la réalité. Un rapport très sérieux de la NASA confirme que la Chine est à l'origine d’un ralentissement de la rotation de la Terre à cause d’un de ses monuments : le barrage des Trois-Gorges, le plus grand barrage hydroélectrique du monde situé dans la province du Hubei. Cette construction titanesque mesure plus de 2 km de long, pour 185 m de haut et est capable de contenir près de 40 000 milliards de litres d’eau. Une masse suffisante pour déformer la rotation de la Terre et allonger nos journées de quelques microsecondes.

C’est un rapport de la NASA en 2005 qui a dévoilé cette information alors qu’elle étudiait les répercussions du séisme et du tsunami de 2004 à l’échelle planétaire. Une étude qui a mis en lumière l’impact qu’a la répartition des masses sur la rotation de notre planète. Dans le cas du grand séisme meurtrier qui a eu lieu dans l’océan Indien en 2004, la répartition des masses a modifié la rotation terrestre au point d’écourter notre journée de 2,68 microsecondes. C’est imperceptible pour nous, mais à l’échelle de la planète, la force de la nature est incroyable. Mais l’homme n’est pas loin derrière puisque, dans le cas de la Chine, c’est bien une construction qui a un tel impact.

Le barrage Trois-Gorges en Chine, le plus grand du monde. ©Photo via Xinhua

Et si ce n’était que le début ? Un projet encore plus grand inquiète

Lorsqu’il est plein, le barrage des Trois-Gorges augmente la durée des journées de 0,06 microseconde d'après les calculs de la NASA. Négligeable sur le papier, mais inquiétant puisque causé par la main de l’homme. Cette modification de la rotation de la Terre n’a peut-être pas d’incidence pour le commun des mortels, mais elle en a pour certaines unités de mesure extrêmement précises comme les horloges atomiques, par exemple. Mais ce qui inquiète également beaucoup, c’est que ça pourrait n’être que le début puisque la Chine vise encore plus loin avec une construction carrément démentielle.

Elle souhaite en effet se lancer dans un projet encore plus grand avec le barrage de Motuo. Sur le papier, ce dernier serait alors près de trois fois plus puissant que l’actuel barrage des Trois-Gorges. Le chantier serait colossal pour un budget astronomique d’environ 165 milliards de dollars d’après l’agence chinoise Xinhua. Un projet absolument énorme qui inquiète sur plusieurs points. Si l'on se fit aux découvertes de la NASA, il pourrait lui aussi avoir un impact négatif sur la répartition des masses à l’instar du barrage des Trois-Gorges, mais pas que. Ce chantier pose de nombreux problèmes écologiques et éthiques puisqu’il se situe au Tibet et menacerait de nombreux locaux. Sans compter que le fleuve Yangtsé alimente les pays voisins en eau, dont l’Inde.