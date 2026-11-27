Sur 330 aras de Spix encore vivants au monde, une seule chance de naissance en captivité au Brésil. Hope vient de voir le jour, et son avenir pourrait tout changer pour son espèce.

Un poussin d'ara de Spix est né fin octobre 2026 au zoo de São Paulo. Baptisée Hope, cette femelle est la toute première de l'espèce à voir le jour dans un zoo brésilien. Les autorités environnementales et des spécialistes l'ont présentée officiellement ce mardi 24 novembre 2026.

L'ara de Spix, de son nom scientifique Cyanopsitta spixii, compte parmi les oiseaux les plus menacés de la planète. Disparue à l'état sauvage en 2000, cette espèce originaire d'une zone semi-aride de l'intérieur de l'État de Bahia ne subsiste plus qu'en captivité, avec environ 330 spécimens recensés dans le monde. C'est elle qui a inspiré les personnages Blu et Perla du film d'animation Rio, sorti en 2011.

Une alimentation encore assistée quatre fois par jour

Hope est maintenue dans une chambre thermique à une température proche de 35 degrés. À peine âgée d'un mois, elle reçoit encore une aide pour s'alimenter, quatre fois par tranche de 24 heures. Ses plumes commencent déjà à prendre la couleur bleue caractéristique de l'espèce. Le choix de son nom n'a rien d'anodin : il symbolise une nouvelle occasion de renforcer les efforts de récupération.

« Nous sommes très enthousiastes. », a confié Fernanda Vaz Guida, biologiste responsable du programme ornithologique du zoo de São Paulo, dans un entretien à l'agence EFE. C'est elle qui supervise le développement du poussin. Le centre de conservation a été inauguré en 2024 au sein du zoo.

Cette structure de 900 m² a nécessité un investissement de 5 millions de reales. Les spécimens adultes y avaient été transférés en 2023, cédés par le gouvernement fédéral dans le cadre d'un programme de préservation.

L'équipe envisage désormais de présenter Hope à un autre jeune spécimen, dans l'espoir de former à terme un couple reproducteur.

Trouver des partenaires compatibles reste pourtant un exercice délicat. La population mondiale réduite de l'espèce entraîne une diversité génétique limitée, ce qui complique sérieusement la reproduction. « Il est difficile de trouver un partenaire compatible ; le processus est complexe et exige beaucoup de technique. », a expliqué Fernanda Vaz Guida dans le média La Voz. L'an dernier, les oiseaux du centre avaient produit 38 œufs, dont aucun n'avait finalement été fécondé.

Les programmes de conservation misent sur une augmentation progressive de la population et une amélioration de la diversité génétique avant d'envisager une réintroduction à grande échelle dans la nature. Le ministre de l'Environnement du Brésil, João Paulo Capobianco, a souligné le rôle de la science dans ces projets de récupération, rappelant que la reproduction en captivité reste l'outil principal pour éviter la disparition définitive des espèces menacées. Il a dit espérer voir prochainement ces aras retourner voler dans les cieux de Bahia.

Cet objectif se heurte pour l'instant à un obstacle sanitaire. L'apparition récente d'un virus dans la région de Bahia a contraint les autorités à suspendre les plans de libération prévus pour certains spécimens. Le gouvernement brésilien maintient toutefois son objectif : faire en sorte que l'espèce retrouve un jour son écosystème naturel d'origine.