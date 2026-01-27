Plus que jamais, la musique est partout autour. Mais l'écoutez-vous vraiment encore ? Et surtout, choisissez-vous réellement ce que vous écoutez ?

Il n'aura jamais été plus facile de s'entourer de musique qu'à notre ère. Elle est partout autour de nous, depuis notre autoradio sur la route aux enceintes qui la diffuse maintenant même dans la rue. Mais plus encore, elle est à portée de main d'un simple clic. Où qu'on soit, il suffit d'un smartphone pour lancer un morceau ou une playlist sur Spotify, Apple Music ou encore Deezer. Sauf que cette omniprésence s'accompagne aussi d'une facilité d'accès rythmée par les algorithmes. Alors à force, comment fait-on pour découvrir de nouveaux artistes ? On a quelques pistes.

Ce que les playlists des plateformes ne vous disent pas

Remplaçant les compilations et autres anthologies thématiques, les services de streaming vous concoctent tout un tas de playlists d'ambiance pour accompagner votre humeur. Tout est prêt à consommer pour accompagner votre journée. Sauf qu'à force, écoute-t-on vraiment ce qui passe dans notre casque ? C'est la question que s'est posée la journaliste Liz Pelly pour le média The Baffler, soulevant des problématiques bien réelles.

À l'ère des plateformes d'écoute, on s'immerge moins dans un album et une proposition artistique que dans un fond sonore. Derrière cette simplicité d'écoute se cache en fait une grosse machine qui calcule toutes vos interactions avec les morceaux. L'intelligence artificielle enregistre le délai que vous mettez avant de passer manuellement à la piste suivante, les moments où vous montez ou baissez le son, ce que vous sélectionnez vous-mêmes comme chanson après. Ainsi, l'algorithme fait tout pour optimiser son expérience et faire en sorte que vous restiez sur l'application.

Reprenez le contrôle sur votre musique

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre la main sur votre écoute. Plutôt qu'un simple auditeur passif, sortez de la boucle en renouant avec votre intérêt musical. Par exemple, les médias ou créateurs de contenus spécialisés dans l'industrie sont une bonne façon de faire des découvertes. De la même manière, les labels de musique partageant régulièrement des nouveautés sur leurs artistes sur leurs réseaux sociaux. Sans parler des radios locales ou indépendantes, qui diffusent autre chose que les hits qu'on entend partout.

Le retour au physique est également l'une des meilleures manières de s'immerger vraiment dans l'univers d'un artiste. Le CD a moins la cote ces dernières années, pourtant il demeure un moyen d'accès abordable à une création complète, cohérente et parfois ponctuée de collaborations qui peuvent là aussi vous ouvrir à d'autres univers. Si vous aimez les beaux objets et le rétro, optez sans hésiter pour les vinyles. Non seulement cela vous fera un bel objet de collection, mais en plus il offre une expérience d'écoute unique pour les amateurs de musique.