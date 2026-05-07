L'improbable association d'un pâturage de moutons et de fermes solaires fut l'occasion de découvrir une nouvelle manière de produire de l'énergie.

Une récente étude a démontré que l'utilisation de moutons dans les fermes solaires est non seulement lucrative pour les agriculteurs, mais offre également une voie prometteuse pour compléter l'agriculture grâce à la technologie solaire, en plus d'offrir une nouvelle manière de produire de l'énergie.

Des moutons et des panneaux solaires : une combinaison profitable à plus d'un titre

« L’élevage agrivoltaïque de moutons représente une solution simple et efficace pour concilier agriculture et énergie solaire dans les fermes canadiennes. Les animaux apprécient l’ombre, et les panneaux solaires augmentent le rendement de l’herbe tout en les protégeant des prédateurs », explique un des scientifiques à l'origine de l'étude. « Par ailleurs, les moutons permettent de se passer d’herbicides et de la coûteuse tonte de l’herbe dans les centrales solaires. De plus, les bergers bénéficient d’une source de revenus garantie. Tout le monde y gagne ».

Dans une ferme en Ontario. Lara Costa, une expérience a permis d'établir que marier pâturage naturel de moutons et fermes solaires permet de contribuer à la durabilité et à l'innovation agricole. Cela représente l'une des solutions les plus prometteuses pour la croissance de l'industrie d'élevage de moutons et la production d'électricité propre grâce aux panneaux solaires.

Une étude a pu constater de cela grâce à une ferme comptant 800 hectares, plus de 3 000 moutons et des infrastructures solaires. Les scientifiques ont ainsi pu constater que les terres occupées par les moutons sont dans ce schéma plus productives que les pâturages traditionnels. L’ombrage partiel des pâturages contribue par ailleurs à la rétention d’humidité, améliorant ainsi la résistance des sols et des panneaux solaires aux aléas climatiques.

Une gestion écoresponsable et profitable des installations solaires

L'étude a établi que l'élevage de moutons près de fermes solaires représente la méthode la plus écologique pour gérer la végétation des fermes solaires. Elle a en effet prouvé que de telles installations auraient de meilleurs rendements qu'une ferme solaire industrielle, avec de plus un entretien moins écoresponsable.

L'étude a également établi que l'élevage de moutons près d'installations solaires pourrait représenter un énorme potentiel financier pour les éleveurs. « Il existe une formidable opportunité de restituer aux agriculteurs canadiens des millions de dollars actuellement consacrés à l'importation d'agneaux, simplement en utilisant l'herbe cultivée sous des panneaux solaires », a déclaré Pearce.

En définitive, il semblerait que lorsque les systèmes énergétiques s'intègrent au vivant, ils deviennent plus robustes, socialement et économiquement durables. Cela pourrait marquer une nouvelle référence en matière d'agrivoltaïsme. Suivre cette voie pourrait permettre de créer une forme de coexistence pour la faune à proximité des parcs solaires et éoliens.