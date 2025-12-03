Selon un groupe de conspirationnistes devenu viral sur les réseaux sociaux, la fin du monde aurait dû avoir lieu il y a quelques mois, voici pourquoi.

Régulièrement, quelqu'un prédit la fin du monde d'une manière inédite et terrifiante. Sans exception, toutes ces prédictions s'avèrent absurdes, parfois au grand dam de la personne à leur origine. Vous avez d'ailleurs déjà survécu à plusieurs reprises à l'anéantissement prétendu de notre univers par la planète imaginaire Niburu, ou encore à la grande apocalypse mésoaméricaine de 2012. Si l'on en croit ces conspirationnistes, vous avez échappé de peu à un nouveau cataclysme il y a quelques mois.

Une fin du monde religieuse aurait dû avoir lieu il y a quelques mois

Cette année, malgré l'absence de prédictions apocalyptiques qui se soient jamais réalisées, nous revoilà face à un scénario de fin du monde sous couvert d'Enlèvement. Pour les non-initiés, une petite minorité de chrétiens, principalement évangéliques, croit qu'à un moment donné, tous les croyants, vivants et morts, s'élèveront dans les airs pour rencontrer Dieu, tandis que les non-croyants resteront sur Terre. Cet événement, appelé « enlèvement », est pour certains le début des « tribulations », une période de souffrance et de chaos pour ceux qui n'ont pas cru et n'ont donc pas accédé au ciel.

Ces croyances sont étonnamment répandues dans les milieux évangéliques : un sondage révèle qu'environ 61 % des responsables évangéliques du monde entier croient à l'enlèvement. Ce chiffre a augmenté le mardi 23 septembre 2025, jour où, selon le pasteur Joshua Mhlakela et une grande partie des internautes adeptes des théories du complot, l'enlèvement aurait dû avoir lieu.

Comme on pouvait s'y attendre de la part de quelqu'un qui avance de telles prédictions de fin du monde, il n'a fourni que très peu de preuves. Au lieu de cela, les « informations » qui auraient poussé des gens à vendre leurs biens matériels, comme leurs voitures, seraient apparues au pasteur en rêve.

Une prédiction devenue virale

« L’enlèvement est imminent, que vous soyez prêts ou non », a déclaré Mhlakela à CENTTWINZ TV sur YouTube. « J’ai vu Jésus assis sur son trône et je l’ai entendu dire très clairement : “Je reviens bientôt” », a-t-il ajouté. « Il m’a dit les 23 et 24 septembre 2025 : “Je reviendrai sur Terre.” ».

Ailleurs dans l'interview, le pasteur affirme que Dieu lui a donné une vision d'« êtres puissants » poursuivant dans les rues ceux qui avaient été laissés pour compte et les dévorant. Clairement, rien de tel ne s'est passé cette fameuse nuit du 23 au 24 septembre 2025. Comme toutes les prédictions de fin du monde, elle s'est révélée fausse. Cette idée est d'ordre religieux et n'a aucun fondement dans les faits ou les phénomènes physiques. Rien (à part une guerre nucléaire soudaine ou un astéroïde invisible) ne devrait provoquer la fin du monde demain.

Cette fausse précision d'un enlèvement au ciel a toutefois connu un certain succès viral, puisqu'il s'agit en réalité d'une croyance assez récente chez certains chrétiens, remontant aux années 1830. Bien qu'elle ne soit pas largement acceptée par la plupart des communautés chrétiennes, elle a quand même su rassembler son public, notamment auprès des conspirationnistes friands de ce genre de mouvements. Mais même selon les passages interprétés comme évoquant l'enlèvement, « personne ne connaît ce jour ni cette heure, pas même les anges au ciel, ni le Fils, mais seulement le Père », ce qui rend difficile de comprendre pourquoi Mhlakela serait prévenu à l'avance. Rendez-vous à la prochaine alerte d'enlèvement pour voir si la fin du monde aura cette fois véritablement lieu ?

Source : YouTube