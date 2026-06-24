M&M's, la confiserie de Mars, s'aligne sur le mouvement « Remettre l'Amérique en bonne santé ». Concrètement, la marque lance une nouvelle gamme de bonbons sans colorants artificiels. La transition commence cet été, en même temps que les 85 ans de la marque. Dans un premier temps, ces M&M's sans « colorants FD&C » seront vendus sur Amazon, à partir du mois d'août.

Un démarrage avec moins de couleurs

Cette nouvelle gamme change l'apparence des M&M's. Le marron et le bleu, deux couleurs emblématiques, ne font pas partie de cette première étape. Les bonbons proposés seront seulement rouges, jaunes, orange et verts.

En cause : des contraintes techniques. Pour l'instant, certaines teintes restent impossibles à recréer avec des ingrédients naturels à un coût raisonnable, surtout le bleu. Cette couleur, ajoutée à la palette des M&M's en 1995, est particulièrement difficile à reproduire. La spiruline, un pigment naturel tiré d'algues, pourrait la remplacer, mais il en faudrait une bien plus grande quantité pour retrouver la même intensité. Le marron pose le même problème.

Les autres pistes explorées et l'objectif 2028

Face à ces difficultés, Mars a testé plusieurs solutions : remplacer le bleu et le marron par du violet et du rose, ou réduire la palette à trois couleurs. Aucune n'a été retenue. D'où le choix de s'en tenir pour le moment au rouge, au jaune, à l'orange et au vert.

Le plan à moyen terme reste clair. Mars veut revenir d'ici 2028 à un assortiment complet, le « mélange central » des M&M's.

Ce passage à des bonbons sans colorants artificiels fait partie d'un projet plus ancien de l'entreprise, qui veut basculer vers le naturel. Mars s'était déjà engagé en 2016 à retirer les colorants artificiels de ses produits, avant de mettre le chantier en pause faute d'intérêt des consommateurs à l'époque.

Des pressions sanitaires et un plan gouvernemental

La décision de Mars arrive sous la pression de l'administration américaine, à travers le plan de santé « Make America Healthy Again » (MAHA). Robert F. Kennedy Jr., secrétaire au Département de la Santé et des Services sociaux, a invité les entreprises alimentaires à supprimer les colorants artificiels de leurs produits. Le plan pousse Mars à accélérer pour se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences sanitaires.