En mars 2026, une revue de la flotte de la Marine américaine a mis en lumière un gros problème lié à la capacité d'attaque navale, et c'est un vrai tournant pour les planificateurs navals. Loin d'être une simple réorganisation, cette transition comprend la retraite de quatre sous-marins de la classe Ohio et d'une douzaine de croiseurs de la classe Ticonderoga. Le résultat : la perte de 2 080 cellules de Système de Lancement Vertical (VLS), soit le repli le plus important de capacités concentrées depuis la fin de la Guerre froide. Cette réduction révèle des difficultés à la fois numériques et industrielles pour la Marine américaine.

Les chiffres et ce que ça change sur le terrain

La perte se traduit directement par la disparition de 616 tubes Tomahawk provenant des sous-marins convertis de la classe Ohio et de 1 464 cellules VLS issues des croiseurs Ticonderoga. Chaque Ohio-class SSGN (SSGN : sous-marin nucléaire converti pour le lancement de missiles de croisière), dont les USS Ohio, USS Michigan, USS Florida, et USS Georgia, embarque 154 missiles de croisière Tomahawk, offrant une densité d'attaque difficile à égaler. Le retrait de ces bâtiments oblige donc à trouver plusieurs plateformes de remplacement pour combler la perte de capacité de salve.

Pour les croiseurs Ticonderoga, leur force tient à un magazine capable de lancer différents types de missiles, y compris les Standard surface-to-air, les Evolved Sea Sparrow (ESSM), et des roquettes anti-sous-marin. Avec 12 croiseurs se rapprochant de la retraite, la flexibilité opérationnelle est elle aussi affectée.

Pour atténuer ce trou, la Marine mise sur la classe Virginia (Block V), équipée du Virginia Payload Module (VPM), qui fait passer la capacité de missiles de 12 à 40 tubes par bâtiment. Même avec ce gain de 28 cellules par sous-marin, on reste loin des 154 cellules offertes par un Ohio SSGN. De plus, les délais de production se heurtent à une capacité industrielle réduite d'environ 30 % depuis la Guerre du Golfe, ce qui rend le rythme de livraison des Block V insuffisant pour combler rapidement les pertes.

En parallèle, le programme de la classe Columbia, dédié à la dissuasion nucléaire et au transport des missiles balistiques Trident, entre en compétition pour les mêmes ressources industrielles que le programme Virginia. Selon le média 19fortyfive, ce programme accuse déjà un retard de plus d’un an et son coût dépasse les 119,6 milliards d'euros, ce qui complique encore les calendriers stratégiques.

Prolonger la durée de service : bonne idée ou risque calculé ?

Repousser la retraite des Ohio-class, certaines coques atteignent 42 ans, signifie accepter des risques liés à la fatigue des matériaux et à l'usure des réacteurs. Aller au-delà des 30 années prévues initialement pose donc un choix délicat entre performance stratégique et sécurité opérationnelle. Ces navires restent parmi les meilleurs pour les missions de saturation et les opérations clandestines, mais leur rendement pourrait baisser malgré une surveillance renforcée.