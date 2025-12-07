Ce milliardaire à la fortune titanesque estime que les entreprises se servent mal de leur richesse et qu'il est temps que les employeurs les partage avec leurs employés.

Avec une fortune estimée à 6 milliards de dollars, le milliardaire Mark Cuban, star de l'émission Shark Tank, a bâti son empire en investissant dans des entreprises. Il a débuté sa carrière en fondant broadcast.com avant de le revendre à Yahoo pour 5,7 milliards de dollars en 1999. Aujourd'hui, il détient une participation minoritaire dans l'équipe NBA des Mavericks de Dallas et est cofondateur de Cost Plus Drugs, une entreprise lancée en 2022. Sur X.com, il a publié un message indiquant que la richesse n'est pas un problème, c'est comment les entreprises l'utilise et la partage.

Un milliardaire dénonce un mauvais partage des richesses dans les entreprises

En réaction à un récent rapport d'Oxfam sur l'augmentation de 33 000 milliards de dollars de la fortune des milliardaires depuis 2015, le milliardaire Mark Cuban a publié sur X que cette flambée s'explique par la forte hausse des marchés boursiers.

« Vous savez qui finance cette augmentation, surtout ces derniers temps ? Les investisseurs particuliers. Les plans d'épargne retraite », a écrit le milliardaire. « La vraie question est : pourquoi n'incitons-nous pas les entreprises à distribuer des actions à tous leurs employés, à hauteur du même pourcentage de leurs revenus que celui du PDG ? »

Si de nombreuses entreprises proposent déjà l'actionnariat salarié ou la participation aux bénéfices, beaucoup plafonnent les montants que les employés peuvent obtenir. Par exemple, Intel organise deux périodes d'inscription par an, durant lesquelles les employés peuvent acheter des actions à hauteur de 15 % de leur salaire, avec une réduction de 15 %, soit un maximum de 21 250 $ par an. De son côté, le géant technologique Adobe permet à ses employés de cotiser jusqu'à 25 % de leur salaire (avec un maximum de 21 250 $ par an) avec une réduction de 15 %.

Mais ce n'est pas suffisant pour le milliardaire Mark Cuban. Fort de son succès, cet investisseur estime que l'enrichissement des dirigeants est acceptable, à condition qu'il profite à tous de manière équitable : « La compassion et le capitalisme, et non la cupidité, sont ce qui peut rendre un pays bien plus prospère. De nombreuses études montrent que lorsque tous les citoyens possèdent des actions, les résultats sont meilleurs. Ce qui correspond à mon expérience avec plusieurs entreprises », a déclaré le milliardaire.

Une stratégie payante dans son expérience

Le milliardaire Mark Cuban défend depuis longtemps l'idée que les entreprises devraient offrir des options d'achat d'actions à leurs employés, et il a mis cette philosophie en pratique dans ses propres projets. Par exemple, il a souvent partagé les bénéfices sous forme de primes en espèces plutôt que d'attributions d'actions.

« Dans chaque entreprise que j'ai vendue, j'ai versé des primes à tous les employés ayant plus d'un an d'ancienneté », a-t-il déclaré dans un précédent article publié sur X. Dans cet article, il expliquait que chez Broadcast.com, 300 des 330 employés étaient devenus millionnaires. Parallèlement, chez MicroSolutions (sa première entreprise fondée), le milliardaire a distribué 20 % du capital à 80 employés. Concernant The Mavericks, il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une vente à 100 %, mais qu'il avait tout de même versé plus de 35 millions de dollars au personnel.

Dans un épisode de 2020 du podcast « This is Working », le milliardaire affirmait que les entreprises « tireront davantage profit de leurs employés, et ces derniers seront plus engagés si vous partagez immédiatement et concrètement des actions, afin que chacun y trouve son compte ».

Source : Mark Cuban sur X.com