18°C ? La pire idée pour votre clim cet été. Un technicien révèle la température idéale qui ménage votre appareil, votre facture et sa durée de vie, bien loin de ce réflexe trop répandu.

Miguel Ángel Rojas, technicien installateur à la tête de l'entreprise Servicios y Desarrollos Marla, avertit que la première chose à faire est de ne pas régler l'appareil à la température minimale parce qu'on arrive avec beaucoup de chaleur, que c'est mauvais pour la personne et pour la machine, et que c'est comme conduire une voiture toujours à vitesse maximale, dans un entretien accordé au média espagnol La Vanguardia.

Ce réflexe, allumer l'appareil et pousser directement le thermostat sur 18 degrés pour faire tomber la chaleur le plus vite possible, reste selon lui l'erreur la plus répandue. Elle s'inscrit dans le contexte de l'arrivée des jours de chaleur, période où la climatisation redevient l'un des équipements électroménagers les plus sollicités des foyers.

Entre 23 et 24 degrés, pas moins

Rojas, âgé de presque 44 ans et membre du Gremio Metropolitano de Barcelona, détaille le mécanisme en jeu. S'il fait 35 degrés dehors et qu'on règle l'intérieur à 18, le choc thermique est énorme et l'appareil travaille énormément. Le climatiseur n'est pas conçu, selon lui, pour produire un froid extrême, mais pour maintenir une température agréable dans le logement.

Sa recommandation tient en une fourchette, entre 23 et 24 degrés, obtenue en ajustant le thermostat de manière progressive plutôt qu'en imposant un écart brutal avec l'extérieur. À cette plage, l'appareil fonctionne mieux, consomme moins d'énergie et dure plus longtemps, assure le technicien.

Filtres propres, machine qui dure

L'entretien courant pèse aussi sur la longévité de l'appareil. Rojas conseille de nettoyer les filtres au minimum au début de chaque saison d'utilisation ; lui-même le fait tous les six mois. Après quelques années de service, il recommande de faire appel à une entreprise d'installation agréée pour un nettoyage plus approfondi de l'unité intérieure, avec des produits adaptés, et de vérifier périodiquement l'unité extérieure. Plus les composants restent propres, plus l'appareil gagne en efficacité et plus sa durée de vie s'allonge.

Le choix de l'appareil ne devrait jamais se limiter à la surface en mètres carrés de la pièce. Il faut aussi tenir compte de :

la qualité des fenêtres, la quantité de lumière solaire reçue, la taille des ouvertures et de l'isolation du bâtiment,

précise Rojas.

La distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure compte tout autant. Si un rez-de-chaussée doit, selon la réglementation, envoyer sa machine extérieure sur le toit-terrasse, il faut parfois un équipement plus cher, avec un compresseur adapté : les appareils les plus basiques sont généralement calibrés pour des trajets de trois à cinq mètres. Enfin, l'installation électrique du logement doit pouvoir encaisser la consommation de l'appareil, faute de quoi des coupures de courant surviennent au branchement.

La réglementation limite fortement la pose de machines en façade, en particulier sur les bâtiments protégés. Beaucoup d'unités restent pourtant installées là où elles ne devraient pas l'être, constate Rojas. Les plaintes de voisinage se multiplient : quand la non-conformité est vérifiée, l'appareil doit être retiré ou changé, avec un risque de sanction à la clé.

Dans les patios intérieurs, les litiges naissent surtout du bruit ou de l'air chaud expulsé vers une fenêtre voisine. L'unité extérieure, rappelle-t-il, ne doit pas seulement tenir dans un espace, elle doit aussi ne nuire à personne.

La demande grimpe fortement à chaque épisode de chaleur, dans un secteur confronté à un manque de techniciens frigoristes. Les installations qui prenaient autrefois 24 ou 48 heures en nécessitent désormais une semaine, dix jours, parfois davantage, selon les disponibilités du fabricant, qu'il s'agisse d'une rupture de stock ou d'un équipement indisponible dans l'immédiat.

Le prix de l'appareil, lui, ne grimpe pas avec l'arrivée de la chaleur. Il reste fixé par le fabricant et ne varie qu'avec les hausses de tarifs habituelles ou le coût des matériaux, précise Rojas. Ce qui change, c'est la disponibilité des équipes.

La pénurie de main-d'œuvre s'explique en partie par la décarbonation, qui pousse de plus en plus de foyers à remplacer chaudières et radiateurs anciens par des pompes à chaleur. Les jeunes formés au métier ne s'y engagent pas tous, note Rojas, qui réclame davantage de facilités pour accueillir des stagiaires.